8 Березня – найбільш очікуваний всіма дівчатами вихідний. Міжнародний жіночий день вважається першим святом весни, коли чоловіки задаровують дам тюльпанами, радують компліментами і вітаннями. Якщо ви все ще не визначилися, як провести 8 Березня, куди піти у свято всіх жінок, а також не можете знайти собі компанію – читайте кілька порад від редакції STB.UA.

Стара і добра традиція – зустрічати прихід весни саме з настанням 8-го березня. Зима залишається позаду, а всі жінки розквітають в очікуванні перших теплих днів. Чоловіки в метушні шукають гарні букети тюльпанів і спустошують магазини подарунків.

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У Міжнародний жіночий день можна натрапити на галасливі дівич-вечори або зустріти закохані пари за романтичною вечерею. Багато хто вважатиме за краще залишатися в колі рідних і близьких, накриваючи святковий стіл. Кожна жінка вибирає самостійно, як провести «її день». Звичайно, можна посилатися на обов’язок чоловіка створювати казку навколо жінки. Але 8 Березня – свято всіх жінок, і саме за ними залишається право вибору, куди і з ким вони вирушать цього дня.

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Не виключено, що ви досі не визначилися, з ким розділити перше свято весни. Тому ми пропонуємо вам кілька варіантів, як провести 8 Березня, куди сходити і чим зайнятися.

Як провести 8 Березня?

Як відсвяткувати 8 Березня: дівич-вечір

Міжнародний жіночий день багатий історією виникнення свята, тому варіантів, як його провести, вигадано багато. Першим і найпоширенішим варіантом залишається дівич-вечір. Зберіться компанією близьких подруг або родичок. Придбайте смачні продукти та напої, фрукти і солодощі. Підготуйте список найкращих фільмів або ж створіть плейлист своїх улюблених пісень. Запросіть всіх до себе в гості та влаштуйте жіночі посиденьки.

Як відсвяткувати 8 Березня: ресторан або кафе

Рушайте до вашого улюбленого ресторану або кафе. Головне – забронюйте місця заздалегідь, адже на 8 Березня попит на гастро-місця великий. Не відмовляйте собі в десерті. Не виключено, що в багатьох закладах вас чекає комплімент від шеф-кухаря або невелика знижка.

Як відсвяткувати 8 Березня: театр

У цей день можете урізноманітнити своє дозвілля культурною програмою. Відвідати театр завжди гарна ідея, особливо в жіночий день. Підберіть спектакль під свій настрій і сміливо вирушайте з подругою або коханим на перегляд.

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Як відсвяткувати 8 Березня: ралі

Нагадаємо, щороку в Києві на Хрещатику проходить жіноче ралі. Кожна охоча може взяти участь. Заїзд довжиною в 70 км відбувається в рамках Правил дорожнього руху України. Проїхатися можна на зареєстрованому автомобілі самостійно або взяти участь як пасажир. Зареєструватися слід заздалегідь, адже кількість місць обмежена. Якщо ви не зі столиці, то можете поєднати приємне з корисним: відвідати Київ і подивитися на жіночі перегони.

Як відсвяткувати 8 Березня: подорож

Багато привабливих пропозицій нададуть турагентства. Напередодні 8 Березня мандрівники можуть купити путівки з хорошою знижкою. Тому, якщо ви давно мріяли про відпустку і замислювалися, коли ж обрати відповідний тиждень, то перші дні весни – ідеальний варіант. Напевно отримаєте привабливу пропозицію від туроператора, який відправить вас в теплі краї.

Як відсвяткувати 8 Березня: SPA

Безсумнівно, у вас неодноразово виникало бажання провести день-другий у повній самоті. 8 Березня може стати тільки вашим днем. Спробуйте усамітнитися і відправитися в салон краси або SPA. Це комплексне рішення всіх питань краси, здоров’я і релаксу. Створіть комфортні умови для свого тіла в це свято.

Як відсвяткувати 8 Березня: перегляд прем’єри проєкту «Холостяк»-10

Традиційно найромантичніше реаліті країни стартує на початку весни. 10 сезон проєкту «Холостяк» вийде на телеекрани напередодні свята. 6 березня в глядачі нарешті поринуть в атмосферу кохання і незабутніх вражень. Ми пропонуємо вам не втрачати можливості подивитися прем’єру «Холостяк»-10 першої п’ятниці березня. Нагадаємо, що головним героєм нового сезону став пілот Макс Михайлюк. Щоп’ятниці весни 2020 року він дивуватиме дівчат романтичними побаченнями і відвертими зізнаннями.

Не пропустіть старт 10-го сезону проєкту «Холостяк»!

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