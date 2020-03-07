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Гороскоп на 8 березня 2020 року
Гороскоп на 8 березня 2020 року допоможе вам прийняти правильне рішення. Кому варто присвятити весь день відпочинку, а хто повинен стати більш відповідальним? Читайте гороскоп від екстрасенсів СТБ в матеріалі.
Овни
Вам варто бути трохи м’якшим по відношенню до своєї коханої людини. Головне, тримати себе в руках і не влаштовувати сварки на порожньому місці.
Тельці
Неоднозначний день. Є висока ймовірність дрібних сварок. Хоча приємний сюрприз від другої половинки повністю виправить ситуацію.
Близнюки
Погляньте правді в очі: у всіх ваших проблемах винні ви самі. Постарайтеся виправити ситуацію і не бійтеся просити допомоги.
Раки
Присвятіть день сім’ї. У вас все чудово, але трохи більше романтики вам не завадить.
Леви
На вас покладають великі надії на роботі. Не лякайтеся величезній кількості завдань. Ви з усім упораєтеся.
Діви
Не дивлячись на свято, вам варто завершити всі незакінчені справи. Вечір проведіть у колі близьких людей.
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Терези
Гармонійний і спокійний період для Терезів – проводите максимум часу у колі рідних і близьких людей, в розмовах про життя і філософських роздумах.
Скорпіони
Чудовий день. Вас почнуть радувати близькі з самого ранку. Однак і ви теж повинні зробити кілька сюрпризів. І не забудьте подякувати за подарунки.
Стрільці
Чудовий день. Саме час вирушити у відпустку. І нехай вас не лякають незакінчені справи. Ви заслужили відпочинок.
Козероги
День проведіть у спокійній обстановці. Краще відмовтеся від гучних вечірок. Вони зараз вам ні до чого.
Водолії
Ви готові зізнатися в коханні своїй половинці або просто друга, який не здогадується про ваші почуття. Ідіть ва-банк. Це чудова можливість змінити життя.
Риби
Припиніть метушитися. Поспіх ні до чого доброго не приведе. Тільки помилок наробите. Намагайтеся бути більш відповідальними.
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