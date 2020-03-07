Гороскоп на 8 березня 2020 року допоможе вам прийняти правильне рішення. Кому варто присвятити весь день відпочинку, а хто повинен стати більш відповідальним? Читайте гороскоп від екстрасенсів СТБ в матеріалі.

Овни

Вам варто бути трохи м’якшим по відношенню до своєї коханої людини. Головне, тримати себе в руках і не влаштовувати сварки на порожньому місці.

Тельці

Неоднозначний день. Є висока ймовірність дрібних сварок. Хоча приємний сюрприз від другої половинки повністю виправить ситуацію.

Близнюки

Погляньте правді в очі: у всіх ваших проблемах винні ви самі. Постарайтеся виправити ситуацію і не бійтеся просити допомоги.

Раки

Присвятіть день сім’ї. У вас все чудово, але трохи більше романтики вам не завадить.

Леви

На вас покладають великі надії на роботі. Не лякайтеся величезній кількості завдань. Ви з усім упораєтеся.

Діви

Не дивлячись на свято, вам варто завершити всі незакінчені справи. Вечір проведіть у колі близьких людей.

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Терези

Гармонійний і спокійний період для Терезів – проводите максимум часу у колі рідних і близьких людей, в розмовах про життя і філософських роздумах.

Скорпіони

Чудовий день. Вас почнуть радувати близькі з самого ранку. Однак і ви теж повинні зробити кілька сюрпризів. І не забудьте подякувати за подарунки.

Стрільці

Чудовий день. Саме час вирушити у відпустку. І нехай вас не лякають незакінчені справи. Ви заслужили відпочинок.

Козероги

День проведіть у спокійній обстановці. Краще відмовтеся від гучних вечірок. Вони зараз вам ні до чого.

Водолії

Ви готові зізнатися в коханні своїй половинці або просто друга, який не здогадується про ваші почуття. Ідіть ва-банк. Це чудова можливість змінити життя.

Риби

Припиніть метушитися. Поспіх ні до чого доброго не приведе. Тільки помилок наробите. Намагайтеся бути більш відповідальними.

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