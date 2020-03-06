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Такого ще не було: Холостяк Макс Михайлюк відмовився вручати троянду першого враження

06.03.2020

Головним героєм проєкту «Холостяк»-10 вперше став пілот! Макс Михайлюк без проблем долає силу тяжіння і піднімає в небо літаки. Також вперше упевнений, сміливий і відважний Холостяк змінює правила і відмовляється вручати троянду першого враження. Чому? Дізнайтеся в нашому матеріалі!

холостяк макс михайлюк

Найкрасивіша і казкова прем’єра весни «Холостяк»-10 — довгоочікувана подія для всіх глядачок. Перша вечірка нагадує бал попелюшок, які приїздять на кареті в пошуках принца. У реаліті діють свої правила: принц — це Холостяк, карета — лімузин, а головне визнання вечора — троянда першого враження.

Однак у 10 сезоні проєкту «Холостяк» Макс Михайлюк впевнено заявляє, що діятиме інакше: «Я не буду вручати троянду першого враження, тому що вибрати і виділити одну з вас усіх — неможливо. Ви всі прекрасні».

Варто зазначити, що це стане справжнім прецедентом в історії реаліті «Холостяк». І не дивлячись на те, що багато дівчат обурилися такому, Макс має право діяти згідно зі своїми правилами.

Учасниці зауважили, що троянда першого враження — це обов’язковий момент вечора. Для кожної важливо було здивувати і запам’ятатися. Тому дівчата вдавалися до всіляких способів.

Більше на тему: Я розумію, що хочу створити сім’ю: ексклюзивне інтерв’ю Холостяка Макса Михайлюка

Приїздили з неосяжними червоними крилами

холостяк 10

Вилазили з багажника

холостяк 10

Влаштовували лазерне музичне шоу

холостяк 10

Танцювали на шесті

І навіть без шеста

холостяк 10

Влаштовували романтичні вечері

холостяк 10

І укладали договір

холостяк 10

Незважаючи на це, в кінці випуску відбулася перша Церемонія троянд. Макс Михайлюк зробив свій вибір і вручив троянди 16-ти дівчатам. Як будуть складатися стосунки далі — дивіться щоп’ятниці о 19:00 на телеканалі СТБ!

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