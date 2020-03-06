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Прості та смачні бутерброди: рецепти від учасників «МастерШеф»

06.03.2020

Прості та смачні бутерброди це ідеальний перекус. Особливо тоді, коли зовсім немає часу на приготування складних страв. До того ж бутерброди – прекрасна страва, яку можна взяти із собою на прогулянку. У нашому матеріалі добірка рецептів найсмачніших бутербродів, приготувати які зможе кожен від учасників проєкту «МастерШеф».

Англійський бутерброд

Fresh Homemade BLT Sandwich

Інгредієнти:

  • 4 скибочки хліба
  • 1 куряче філе
  • 2–3 гілочки чебрецю
  • 1 ст. л. оливкової олії
  • 1 зубчик часнику
  • 100 г тонко нарізаного бекону
  • 1 помідор
  • кілька листів салату
  • 2–3 ч. л. натурального йогурту
  • 1 ч. л. гірчиці
  • 1/4 ч. л. меленого чорного перцю
  • 1/4 ч. л. морської солі
  • 2–3 маринованих огірка

Приготування:

  1. Куряче м’ясо відбити. Потім посолити, поперчити, посипати листям чебрецю, скропити оливковою олією та викласти зверху подрібнений часник. Скласти філе навпіл і дати йому замаринуватися.
  2. Обсмажити бекон із двох сторін до золотистого кольору. Перекласти на паперовий рушник, щоб прибрати надлишок жиру.
  3. На пательню, де смажився бекон, викласти куряче філе і смажити по 4–5 хв. з кожної сторони. Злегка остудити та нарізати довгими смужками.
  4. Для заправки з’єднати йогурт і гірчицю, посолити, поперчити та перемішати.
  5. Помідори й огірки нарізати кружечками.
  6. Хліб злегка підрум’янити на сковороді та змастити частиною заправки. На дві скибочки викласти листя салату, помідор, курку, бекон й огірки. Полити другою половиною заправки й накрити тостами, що залишилися.

Банановий бутерброд

Peanut butter toast with banana slices and flax seeds

Інгредієнти:

  • 2 скибочки цільнозернового хліба
  • 3 ст. л. арахісової пасти
  • 1 банан
  • насіння льону для прикраси

Приготування:

  1. Скибочки хліба підсмажити. Банан нарізати кружечками.
  2. Тости змастити арахісовою пастою. Зверху викласти банан і посипати насінням льону.

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Східний бутерброд

Chicken sandwich panini

Інгредієнти:

  • 1 невелика булка
  • 1 цибулина
  • 1 варена куряча грудка
  • 1/2 ч. л. пасти карі
  • 1 ст. л. томатної пасти
  • 4 гілочки кінзи
  • 100 г абрикосів у власному соку (без цукру)
  • 2 ст. л. натурального йогурту
  • 1 помідор
  • 1/4 банки оливок без кісточок
  • 1/4 консервованої кукурудзи в качанах
  • листя салату
  • 2 ст. л. натурального йогурту
  • 1 ст. л. оливкової олії

Приготування:

  1. Цибулю почистити, дрібно порубати й обсмажити на оливковій олії до прозорості.
  2. Курку дрібно нарізати й перекласти в пательню до цибулі. Додати карі, томатну пасту й рубану кінзу. Перемішати та продовжувати готувати на повільному вогні.
  3. Абрикоси в блендері збити в пюре разом із йогуртом. Змішати масу з куркою та цибулею.
  4. Помідори нарізати кружечками. Булку розрізати уздовж навпіл. На одну половину викласти начинку, помідори, оливки, кукурудзу й листя салату. Накрити другою половиною хліба.

Бутерброд з гороховим пюре і авокадо

Hummus avocado sandwiches on a wooden board

Інгредієнти:

  • 3 скибочки житнього хліба
  • 100 г приготованого горохового пюре
  • 1 авокадо
  • 1 ч. л. лимонного соку
  • кунжут

Приготування:

  1. Авокадо почистити й нарізати скибочками.
  2. Злегка підсмажити хліб і змастити його гороховим пюре. Викласти зверху авокадо, скропити соком лимона та посипати кунжутом.

Бутерброд з яйцем

Vegetarian egg sandwich with fresh salad on the plate tabletop

Інгредієнти:

  • 4 скибочки хліба
  • 2 яйця
  • 1 помідор
  • 1 огірок
  • листя салату
  • 1/2 ч. л. вершкового масла
  • оливкова олія для смаження
  • сіль

Приготування:

  1. Огірок і помідор нарізати кружечками.
  2. Хліб підсушити в тостері або в духовці. Злегка остудити й змастити вершковим маслом.
  3. Розігріти пательню з рослинною олією та підсмажити яйця. Посолити та зняти з вогню.
  4. На скибочки хліба викласти листя салату, шматочки овочів та яєчню. Накрити хлібом.

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