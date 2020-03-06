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Хто роздягнув Холостяка Макса на Першій вечірці?

06.03.2020

Відбулася прем’єра романтичного проєкту «Холостяк»-10. Макс Михайлюк познайомився з дівчатами. Хтось дивував вечерею, хтось — укладав договір, а хтось роздягнув головного героя вже на Першій вечірці. Кому і як це вдалося — читайте в матеріалі.

макс михайлюк

Щороку дівчата вигадують нові способи здивувати головного героя. Звичайно, жіночі хитрощі не знають кордонів. Дана — ефектна і яскрава блондинка, яка заінтригувала Макса з перших слів. Дівчина зазначила, що як тільки-но Холостяк захоче розслабитися, — нехай дасть знати.

Більше на тему: Я Макс і я Холостяк: що відомо про нового головного героя «Холостяк»-10

Перша вечірка — процес цікавий, але в той же час довгий. Макс вирішив скористатися подарунком і запросив Дану на особисте спілкування. Дівчина проявила себе сміливо, коли заявила, що вона масажист-реабілітолог і готова допомогти Максу розслабитися.

Головний герой зазначив, що не відмовиться від масажу і… зняв сорочку. Такого ще не було в історії проєкту. Однак Дана змогла здобути належну увагу Макса.

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