Зміна графіка виходу «Спіймати Кайдаша» і «Сліпа»

9 березня — офіційний вихідний. У зв’язку з цим в ефірі телеканалу СТБ відбулася зміна графіка виходу серіалів «Спіймати Кайдаша» і «Сліпа». Детальніше читайте в нашому матеріалі.

У понеділок на телеканалі СТБ відбудеться зміна в програмі телепередач, яка пов’язана зі святкуванням Міжнародного жіночого дня. Так, 9 березня о 12:30 в ефір вийде повтор 1—7 серій нового серіалу «Спіймати Кайдаша» з перервою о 17:30 на «Вікна-Новини». А о 20:00 в ефір вийдуть нові 8 і 9 серії фільму.

Серіал, заснований на реальних подіях, «Сліпа» в понеділок транслюватися не буде.

У вівторок, 10 березня, о 18:00 в ефір вийдуть 2 нові серії серіалу «Сліпа». О 20:00 відбудеться повтор 8 серії «Спіймати Кайдаша», а потім — о 21:00 — в ефір вийде нова 9 серія.

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