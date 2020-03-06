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Зміна графіка виходу «Спіймати Кайдаша» і «Сліпа»

06.03.2020

9 березня — офіційний вихідний. У зв’язку з цим в ефірі телеканалу СТБ відбулася зміна графіка виходу серіалів «Спіймати Кайдаша» і «Сліпа». Детальніше читайте в нашому матеріалі.

слепая

У понеділок на телеканалі СТБ відбудеться зміна в програмі телепередач, яка пов’язана зі святкуванням Міжнародного жіночого дня. Так, 9 березня о 12:30 в ефір вийде повтор 17 серій нового серіалу «Спіймати Кайдаша» з перервою о 17:30 на «Вікна-Новини». А о 20:00 в ефір вийдуть нові 8 і 9 серії фільму.

Серіал, заснований на реальних подіях, «Сліпа» в понеділок транслюватися не буде.

У вівторок, 10 березня, о 18:00 в ефір вийдуть 2 нові серії серіалу «Сліпа». О 20:00 відбудеться повтор 8 серії «Спіймати Кайдаша», а потім о 21:00 в ефір вийде нова 9 серія.

Більше на тему: Як зірки СТБ відреагували на серіал «Спіймати Кайдаша»

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