Головний герой 10-го сезону «Холостяк» Макс Михайлюк — професійний пілот, який успішно справляється з силою тяжіння. Вже сьогодні відбудеться довгоочікувана прем’єра реаліті. А поки редакція STB.UA пропонує вам дізнатися, чи підійдете ви Холостякові. Проходьте тест і дізнавайтеся, наскільки ви сумісні з пілотом і власником льотної школи в Маямі.

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