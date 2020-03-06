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Антоніна Хижняк: біографія актриси серіалу «Спіймати Кайдаша»

06.03.2020

На телеканалі СТБ відбулася прем’єра нового серіалу «Спіймати Кайдаша». Це адаптація відомої повісті Івана Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я». Одну з головних ролей – Мотрі Кайдаш – у фільмі зіграла молода актриса Антоніна Хижняк. Читайте в нашому матеріалі біографію акторки.

спіймати кайдаша

Антоніна Хижняк народилася 28 липня 1990 року в місті Українка. З дитинства дівчина мріяла стати актрисою. Тому одразу після школи вступила до Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого, який закінчила у 2012 році.

Після навчання Антоніна працювала в Академічному театрі ляльок. Актриса також дублює українською мовою фільми і мультфільми для кінотеатрів і телебачення, озвучує ігри та додатки для смартфонів. Дівчина знімається в серіалах і працює в компаніях дубляжу.

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спіймати кайдаша

У 2019 актриса взяла участь у двох проєктах. У фільмі «Мамин синок» вона зіграла одну з епізодичних ролей. А в серіалі «Любов із заплющеними очима» актрисі дісталася роль молодої дівчини Каті.

У 2020 році Антоніні пощастило – її затвердили на роль Мотрі в серіалі «Спіймати Кайдаша».

Дівчина намагається не афішувати своє особисте життя. Але відомо, що актриса заміжня і у неї підростає маленький син.

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