Багатосерійний фільм «Ніщо не трапляється двічі» побив рейтинги переглядів. Режисерка Оксана Байрак ексклюзивно для редакції STB.UA розповіла, у чому феномен успіху її роботи. А також чого чекати від продовження і чому у «Студії Байрак» крутіше, ніж в Голлівуді? Інтерв’ю читайте в матеріалі.

Зовсім скоро вийде довгоочікуване продовження багатосерійного фільму «Ніщо не трапляється двічі», що побив у 2019 році рейтинги переглядів. Чого чекати глядачеві від продовження?

Чекати краси і кохання! Як завжди глядача, на вістрі того, що відбувається, буде тримати інтрига неймовірних чуттєвих подій, підтримана чудовою грою акторів і естетикою візуального ряду. Звичайно ж, я знаю про сподівання мільйонів шанувальників нашого фільму, які чекають на щасливий фінал. На возз’єднання головних героїв — Огнєва та Маші. Чи станеться це? У своїй відповіді зараз (сміється. — Прим. ред.) я ставлю три крапки.

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Зйомки фільму також проходили в Грузії. Як вас приймали?

У Грузію, в пишність і доброзичливість цієї неймовірної країни «Студія Байрак» закохалася у 2014 році, ще на зйомках фільму «Обраниця» (прем’єра якого, до речі, відбулася на телеканалі СТБ). «Ніщо не трапляється двічі» ми також вирішили знімати там, у Батумі. Інших думок бути не могло! Моя стихія — улюблене Чорне море, гірсько-скелястий пейзаж, особлива атмосфера людських взаємин — що може бути краще для створення чергового шедевру (сміється. — Прим. ред.)?

Вас називають королевою мелодрам. Всі фільми користуються неймовірним успіхом. Як думаєте, у чому феномен?

Феномен у феномені, ім’я якому Оксана, а прізвище Байрак (сміється. — Прим. ред.)! У таланті, який дарований Богом. Її Величність Байрак (посміхається. — Прим. ред.), до речі, знімає не лише мелодрами, а й трилери, і детективи. Але незалежно від жанру, мій чуттєвий розум аксіомою виводить космічні стосунки між чоловіком і жінкою такою собі високою До — До п’ятої октави. Це моє особисте відчуття правильності стосунків у коханні. Адже я — Жінка з Планети Кохання.

Кожен ваш фільм — це повчальна історія для глядача. Яку віддачу отримуєте від своїх шанувальників? І як часто вони звертаються до вас по допомогу?

Головна віддача — це неймовірна любов мільйонів глядачів, для яких мої фільми стають особистим Граалем або пошуком його. Я отримую величезну кількість листів, послань в Інстаграм, де не лише просять поради, а й просто дякують. Ніде правди діти, я пишаюся тим, що на вулицях до мене підходять люди і з трепетом говорять: «Спасибі. Спасибі, що Ви у нас є».

Не секрет, що у вас на знімальному майданчику панує взаєморозуміння й ідилія. Як вдається поєднувати сімейну атмосферу і авторитарність?

Це і є мій «золотий перетин» (посміхається. — Прим. ред.). Коли я знайомлюся зі своїми майбутніми кінородичами (операторами, художниками, адміністраторами, постановниками. — Прим. ред.) і акторами, безумовно, я чесно промовляю, як ми будемо працювати. Ні, не працювати, а жити і творити! Завжди відразу ж попереджаю про жорстку вимогливість до кожного, маючи на це право. Абсолютно. Тому що моя вимогливість до мене ж самої — перфекціонічна! Я не дозволяю підвищити на будь-кого голос, якщо це незаслужено. Я нікого не принижую, але, якщо в професійному плані потрібно поставити людину на місце (після численних попереджень), то стаю «залізною» леді, а крижаним тоном спопеляю опонента. Так, ось такий контрапункт. Кригою — спопеляю. Але найцікавіше, що замість образ люди починають виконувати свої обов’язки не на сто, на всі двісті відсотків (сміється. — Прим. ред).

Пам’ятаю перший день роботи з голлівудською зіркою Еріком Робертсом. Все і всі готові стовідсотково, і раптом його вердикт: майданчик не готовий до зйомок. На моє здивоване «why?» («чому?») Ерік дуже спокійно відповів: «Проводи від приладів не зафіксовані скотчем до підлоги. А об них можуть спіткнутися і актори, і всі інші члени знімальної групи. І тоді травм не уникнути. Робертс мав рацію? Звичайно! Відтоді я на все життя запам’ятала, що безпека і порядок в таких, здавалося б, дрібницях — невід’ємна частина знімального процесу. Правда, після закінчення зйомок Ерік виніс остаточний вердикт: «Оксена! У тебе крутіше, ніж у Голлівуді»! Та що там Голлівуд, кажу я всім і завжди, — у мене крутіше, ніж на будь-якому майданчику світу! Тому що кожен подих і видих нашої команди просочений головним постулатом нескінченності — любов’ю! Але про проводи ми продовжуємо не забувати. Ніколи (сміється. — Прим. ред.)!

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