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«Спіймати Кайдаша»: чим зацікавлять 6 та 7 серії від 05.03.2020

05.03.2020

5 березня о 20:00 в ефір телеканалу СТБ вийдуть 6 та 7 серії проєкту «Спіймати Кайдаша». Це нове прочитання повісті Івана Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я». Хто запропонує Тані жити разом? І кого випадково застрелив Карпо? Детальніше читайте в матеріалі.

квйдаши

У 6 і 7 серіях серіалу «Спіймати Кайдаша» ви дізнаєтеся:

  • Через що Мотря і Кайдашиха постійно сваряться?
  • Хто стане хрещеним батьком дочки Тані?
  • Чому Кайдашиха не підпускає Мелашку до її дитини?
  • Чи визнає Карпо свою дочку від Тані?
  • Кого випадково застрелив Карпо?

Дізнайтеся всі подробиці у 6 і 7 серіях від 05.03.2020.

Більше на тему: Віктор Жданов: біографія актора серіалу «Спіймати Кайдаша»

Video: «Спіймати Кайдаша»: чим зацікавлять 6 та 7 серії від 05.03.2020

Спіймати Кайдаша - 6 і 7 серії на сайті СТБ вже 05.03.2020. Про що сюжет 6 і 7 серії фільму Спіймати Кайдаша читайте в анонсі

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