5 березня о 20:00 в ефір телеканалу СТБ вийдуть 6 та 7 серії проєкту «Спіймати Кайдаша». Це нове прочитання повісті Івана Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я». Хто запропонує Тані жити разом? І кого випадково застрелив Карпо? Детальніше читайте в матеріалі.

У 6 і 7 серіях серіалу «Спіймати Кайдаша» ви дізнаєтеся:

Через що Мотря і Кайдашиха постійно сваряться?

Хто стане хрещеним батьком дочки Тані?

Чому Кайдашиха не підпускає Мелашку до її дитини?

Чи визнає Карпо свою дочку від Тані?

Кого випадково застрелив Карпо?

Дізнайтеся всі подробиці у 6 і 7 серіях від 05.03.2020.

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Video: «Спіймати Кайдаша»: чим зацікавлять 6 та 7 серії від 05.03.2020 Спіймати Кайдаша - 6 і 7 серії на сайті СТБ вже 05.03.2020. Про що сюжет 6 і 7 серії фільму Спіймати Кайдаша читайте в анонсі

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