5 березня в ефірі телеканалу СТБ вийшла 16 серія проєкту «Сліпа», заснованого на реальних історіях людей. Чи зможе бабуся Люба допомогти молодій дівчині Яні, яка з першого погляду закохалася в хлопця, однак потім дізналася, що він її обманює. Детальніше читайте в матеріалі.

20-річна студентка Яна закохалася в хлопця з першого погляду. Єгор теж відповідав взаємністю. Але дещо в їх стосунки насторожило дівчину. Тому зі своїми сумнівами вона приїхала до бабусі Люби.

Сліпа запевнила Яну, що Єгор кохає її, але обманює. У минулому він був злодієм. Та й зустріч їх відбулася не випадково: Єгор переслідував Яну, щоб обікрасти. Чи зможе дівчина пробачити Єгора і які ще таємниці він приховує? Детальніше дивіться в 16 серії.

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Video: «Сліпа» 16 серія: як вивести коханого на чисту воду Сліпа: в 15 серії ви дізналися, як вивести улюбленого на чисту воду. Як допомогла дівчині Сліпа в 16 серії від 05.03.2020

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