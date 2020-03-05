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«Сліпа»: чим зацікавлять 15 і 16 серії від 05.03.2020
Сьогодні, 5 березня, о 18:00 в ефір телеканалу СТБ вийдуть 15 і 16 серії проєкту, заснованого на реальних історіях людей, — «Сліпа». Це історія про ясновидицю бабусю Любу, яка допомагає людям, що опинилися в складних життєвих ситуаціях. Детальніше читайте в матеріалі.
У 15 серії проєкту «Сліпа» по допомогу до бабусі Люби звернулася Валентина. Жінка переймалася долею сина. Володимиру було 38 років, але ані дружини, ані дітей у нього не було. Після кількох невдалих спроб познайомити сина з дівчатами, жінка зважилася на відчайдушний крок ‒ вона хотіла приворожити Володимира до сусідки…
У 16 серії проєкту «Сліпа» до бабусі Люби звернулася 20-річна студентка Яна. Дівчина без пам’яті закохалася в хлопця, але щось її насторожувало. Тому вона вирішила звернутися до Сліпої, щоб зрозуміти, чи не помиляється вона, продовживши зустрічатися з молодим чоловіком.
Дізнайтеся всі подробиці у 15 і 16 серіях від 05.03.2020.
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