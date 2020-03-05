5 березня в ефірі телеканалу СТБ вийшла 15 серія проєкту, заснованого на реальних історіях людей, — «Сліпа». Чи змогла бабуся Люба допомогти Валентині. Жінка зробила любовний приворот на свого сина, проте щасливим він так і не став. Детальніше читайте в матеріалі.

Синові Валентини Петрівни Володимиру вже 38 років, він успішний юрист, зробив вдалу кар’єру, але все ще не завів сім’ю. Після кількох невдалих спроб познайомити сина хоча б із якоюсь жінкою Валентина Петрівна зважилася на крайній захід — приворожити його до сусідки Наталі. Однак Володимиру стало погано. Перелякана Валентина Петрівна відразу ж побігла до бабусі Люби за порадою. Сліпа розповіла жінці про те, що долею її синові судилося стати самотнім. Жінка не хотіла, щоб її Володимир, як і вона, прожив все життя один, тому, незважаючи на попередження бабусі Люби, все ж повторила ритуал і приворожила його до сусідки Наталі.

Після цього Володимир одружився, проте дівчина, яка раніше була порядною, почала зраджувати чоловіка прямо в нього на очах. Бабуся Люба розповіла Валентині, що так відбувається через приворот. Для того, щоб все змінити, потрібно провести ще один ритуал. Але чи зможе виконає його Валентина, адже прийшовши додому, вона дізналася, що Наталя вагітна, а її син скоро стане батьком? Всі деталі дивіться в 15 серії.

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Video: «Сліпа» 15 серія: чому не можна робити приворот на сина Сліпа: в 15 серії ви дізналися, чому не можна робити приворот на дітей. Як допомогла жінці Сліпа в 15 серії від 05.03.2020

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