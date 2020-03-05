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Мода сезону зима-2020: що в тренді

05.03.2020

Всупереч усталеній думці, зимовий одяг може бути не тільки теплим і зручним, але ще яскравим і оригінальним. Що буде в моді взимку 2020 року? Які трендові речі зими-2020 варто придбати? Дізнайтеся в матеріалі.

Вовняні штани сезону зима-2020

мода 2020

Модники усього світу прямо говорять, що добре пошиті вовняні штани разом із сорочкою, ніби викраденою з гардероба бойфренда, або зручний вовняний костюм – це ті речі, які ніколи не вийдуть з моди. Так вважають фешн-блогери і пропонують носити укорочений піджак з такими брюками.

Сукні з грубими черевиками сезону зима-2020

платья зима 2020

Романтичні силуети, вишивка та аплікації на сукнях, довгі сукні та все, що змусить жінку відчути себе в зимовій казці, а не просто посеред холодної зими, пропонують носити взимку з грубими черевиками. Такий прийом допоможе врівноважити романтичність образу і надати йому гранжевості.

Яскраві пальто сезону зима-2020

пальто зима 2020

Модні експерти радять в цьому році залишити своє елегантне стримане чорне пальто вдома і вибрати щось яскраве і помітне, що відразу виділить свою володарку в похмуру погоду і на тлі заметів. Червоний, оранжевий, зелений, яскраво-рожевий – вибирайте свій улюблений, адже таке пальто може стати єдиною яскравою деталлю у вашому сірому зимовому образі.

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Светри сезону зима-2020

свитер 2020

Одягти затишний в’язаний светр взимку змушувати не треба, та й модні експерти сходяться на думці, що зараз той самий сезон, коли будь-який светр в моді – старомодний, нарочито саморобний, ніби зв’язаний у вільний час улюбленою бабусею, короткий, довгий, оверсайз або з довгими рукавами, щоб ховати змерзлі руки. Носити їх рекомендують на контрастну водолазку і з вовняними штанами.

Сукні з пуховиками сезону зима-2020

платье с пуховиком

Щоб носити сукню взимку, експерти рекомендують надягати на неї пуховик. Ось тільки брати верхній одяг бажано довгий, щоб тіло залишалося в теплі. Найкраще, якщо якийсь елемент сукні буде ніби ненавмисне виглядати з-під пуховика, а якщо це ще й квітковий принт – ваш образ буде на піку популярності.

Шкіряний тренч сезону зима-2020

кожаный тренч

Зимові покази показали, що шкіряний (або з екошкіри) тренч – в тренді. Такий елемент гардеробу дуже добре впишеться в стиль мінімалізм, спортшик, мілітарі, гранж. Причому різних гарних кольорів: сірий, хакі, коричневий, чорний, синій, бежевий і інші пастельні відтінки. Зверніть увагу не тільки на варіанти з поясом, а й об’ємні моделі.

Вільні джинси сезону зима-2020

джинсы 2020

Вільні джинси приходять на зміну моделям skinny. Варто придивитися до такого варіанту, якщо завужений денім вам вже набрид. Носіть вільні джинси в повсякденному житті з цікавим верхом і улюбленими шкіряними черевиками.

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