Любовний гороскоп на березень 2020 року розповість, на кого зі знаків зодіаку чекають романтичні пригоди, а кому варто уникати раптових зв’язків. Що приготував Амур для всіх знаків зодіаку у березні 2020? Детальніше читайте в любовному гороскопі на березень 2020 року від експерта проєкту «Слідство ведуть екстрасенси» Хаяла Алекперова.

Овни

Перший весняний місяць порадує Овнів позитивними змінами в особистому житті. Багато сімейних представники знаку зможуть знайти спільну мову зі своєю половинкою навіть у найбільш спірних питаннях. А от одиноким Овнам зірки обіцяють романтичні побачення.

Тельці

Зірки радять бути обережнішими і поменше обговорювати свої сердечні справи з людьми, в яких ви не впевнені. Є велика ймовірність стати жертвою пліток і чуток. Сімейним Тельцям варто бути біль стриманими й поменше критикувати кохану людину – сварки в березні можуть виявитися затяжними.

Близнюки

Березень – сприятливий час для спільних подорожей із вашою половинкою. У сімейних Близнюків є всі шанси не тільки отримати заряд яскравих вражень, а й розбудити в стосунках пристрасть. Одиноким же серцям зірки обіцяють нові знайомства. Але не варто квапити події – ваша наполегливість може стати перешкодою на шляху до особистого щастя.

Раки

Зірки радять самотнім Ракам зав’язати з самокритикою і постійними розглядами в собі. Як тільки ви відпустите ситуацію і перестанете ворушити минуле, у вашому житті почнуться нові стосунки. У сімейних же представників знака можуть виникнути конфлікти з партнером, основний грунтом яким послужить побут. Щоб зберегти гармонію, намагайтеся частіше поступатися коханій людині.

Леви

У цей період кохана людина буде особливо потребувати вашої турботи. Порадуйте її спонтанним романтичним побаченням або приємним сюрпризом. Одиноким же Левам варто частіше виходити в люди й більше приділяти уваги своїй зовнішності – на горизонті нове перспективне знайомство.

Діви

У березні у Дів можуть виникнути затяжні сварки з коханою людиною. Порада зірок – візьміть за правило не обговорювати з партнером проблеми на роботі чи побутові труднощі. Діліться тільки позитивними емоціями, наприклад, враженнями про прочитану книгу. Це допоможе уникнути багатьох конфліктів. Одиноких Дів чекає нове знайомство в кінці місяця. Будьте напоготові!

Більше на тему: Гороскоп на березень 2020 від Хаяла Алекперова

Терези

У цей період через надмірну завантаженість сімейні Терези можуть занадто мало уваги приділяти спілкуванню з близькими людьми. Порада зірок – присвятити більше часу дому та близькій людині. Інакше можливі сварки й розбіжності з партнером. Одиноким серцям березень не обіцяє кардинальних змін в особистому житті. Але, тим не менш, численні нові знайомства не дозволять вам нудьгувати.

Скорпіон

Березень для Скорпіонів може стати одним із найромантичніших місяців цього року. Все залежить тільки від вашого бажання впустити у своє життя любов. Порада зірок – будьте відкритими, частіше виходьте в люди і не бійтеся змін. Сімейним же знакам варто частіше прислухатися до порад своєї половинки. Вони зможуть захистити вас від багатьох проблем в цей період.

Стрільці

У любовних справах зірки радять самотнім Стрільцям частіше прислухатися до своєї інтуїції. Саме вона підкаже вам, як вчинити, і вбереже від можливих розчарувань. Сімейним же Стрільцям може бракувати романтики в стосунках. Але не поспішайте звинувачувати в цій ситуації партнера. Все може змінити саме ваша ініціатива.

Козероги

У цей період одиноким Козерогам про себе можуть нагадати минулі стосунки. Зірки радять гнати геть тугу за колишньою. В іншому випадку ризикуєте втратити щастя, яке ось-ось причалить до вашого берега. Сімейним же Козерогам варто частіше просити свою половинку про допомогу в побуті, інакше ваші мовчазні образи виллються в серйозний конфлікт, назрівання якого ваша кохана людина навіть не помічає.

Водолії

Несподіване знайомство може наздогнати Водоліїв де завгодно – в спортзалі, по дорозі на роботу і навіть в супермаркеті. А тому зірки радять більше часу й уваги приділити своїй зовнішності. Намагайтеся виглядати на всі сто, щоб убити потенційного партнера наповал.

Риби

Березень – сприятливий період для початку нових стосунків. Зараз багато самотніх Риби зможуть змінити свою долю. Тим же, хто вже зустрів свою половинку, не варто випробовувати партнера ревнощами. Є ймовірність серйозних сварок на цьому грунті.

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