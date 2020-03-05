Гороскоп на 6 березня 2020 року допоможе вам прийняти правильне рішення. Кому варто присвятити весь день відпочинку, а хто повинен серйозно поговорити з коханою людиною? Читайте гороскоп від екстрасенсів СТБ в матеріалі.

Овни

Сьогодні у вас прекрасний день для того, щоб підзарядитися новою енергією. Для цього зірки рекомендують відвідати храм або помедитувати.

Тельці

Прекрасний день для того, щоб переосмислити свої помилки. Не зайвим буде вибачитися перед тими, кого ви в минулому образили.

Близнюки

Ваші сили закінчуються. Пора звернутися за консультацією до лікаря. Не зайвим буде пройти повне медичне обстеження. Вам потрібен відпочинок і якісний сон.

Раки

Вам потрібно терміново навести порядок у домі. Прийшла весна, а, значить, час для оновлення. Можливо, є сенс зробити легкий ремонт. Це додасть вам оптимізму.

Леви

Ви трохи втомилися. Іноді вам здається, що ви втрачаєте друзів. Однак не варто з цього приводу засмучуватися. Святе місце пустим не буває.

Діви

День сприятливий для спілкування і встановлення нових контактів. Ваша підвищена працездатність змусить сьогодні товаришів по службі здивуватися тому, як швидко ви все встигаєте.

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Терези

Вам терміново потрібно оновити свій стиль. Весна несе сприятливі зміни, а ви поки що до них не готові. Однак нова стрижка або колір волосся цьому сприятимуть.

Скорпіони

День змін. Сьогодні ви можете отримати несподівану пропозицію на роботі. Гарненько подумайте, перш ніж погодитися.

Стрільці

Будьте готові до того, що хто-небудь зранку зіпсує вам настрій. Не призначайте на першу половину дня ділові зустрічі. Вечір проведіть у тиші.

Козероги

День прощення й розуміння. Вам варто поговорити зі своєю другою половинкою і з’ясувати всі питання, які не дають спокою.

Водолії

Прекрасний день для того, щоб провести його в хорошій компанії. Покличте друзів на прогулянку в парк чи в кафе. Одним словом, не сидіть вдома.

Риби

Хороший день для серйозних фінансових вкладень. Проконсультуйтеся з грамотними людьми. Можливо, є сенс почати власну справу

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