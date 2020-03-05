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Фінансовий гороскоп на березень-2020 від Олени Курилової

05.03.2020

Фінансовий гороскоп на березень 2020 року допоможе всім знакам зодіаку правильно розпорядитися своїми грошима. Більш того, рекомендації переможниці «Битви екстрасенсів» і експерта проєкту «Слідство ведуть екстрасенси» Олени Курилової допоможуть отримати прибуток в березні 2020 року. Головне – дотримуватися зазначених вимог. Фінансовий гороскоп читайте в матеріалі.

Овен

Фінансове становище для овнів в березні місяці в цілому стабільний. Для овнів, які прагнуть кар’єрного росту, до процвітання власного бізнесу в березні позитивно відіб’ється придбання рослини, або квітки, що росте в грунті. Для овнів дуже сприятливі подарунки у вигляді живих, зростаючих рослин. Ця рослина може бути оберегом вашого фінансового благополуччя на весь рік. Для жінок вітаються подарунки з рослинними або квітковими орнаментами.

Телець

Для тельців березень може нести нові бізнес пропозиції або зміни їх місця роботи. Позитивну роль в цьому зіграють старі друзі, перевірені співробітники, або надійні фінансові партнери. Їх рекомендації, допомога та пропозиції будуть нести фінансове зростання. Бійтеся необдуманих витрат і фінансових вкладень пов’язаних з необдуманим ризиком. Надто привабливі пропозиції перевіряйте. Ідіть за порадою до надійних фахівців.

Близнюки

Для близнюків березень не час для фінансових розтрат. Стримуйте свій запал. Економія в березні дасть вам можливість прекрасного, незабутнього літнього відпочинку. Відпочинок плануйте на кінець червня – початок липня. Тимчасовий аскетизм дасть вам можливість бути бадьорими і здоровими весь рік.

Рак

Для Раків березень – час планувати кар’єру, бізнес і фінансові вкладення. Ваші плани можуть стати реальними в серпні – вересні. Ділитися своїми планами можна тільки з перевіреними людьми. А взагалі найкраща порада для вас: мовчання – золото. Так як успішні раки в березні можуть бути втягнуті в інтриги, плітки і піддатися заздрості.

Лев

У левів з березня розпочинаються необхідні фінансові витрати. У багатьох вони заплановані, левам не звикати. Вони у відповіді за себе, своїх близьких і свій бізнес. В кінці березня підуть зміни в роботі, прискориться її темп. Набирайтеся сил і терпіння. Левам, які планують перспективний рух в кар’єрі та бізнесі необхідно максимально завершити вже розпочаті проєкти. Не розпилюйте свої сили. Концентруйтеся на головному.

Діва

Березень –   сприятливий для Дів. У вас йдуть зміни в роботі і зміни кола спілкування. Довіртеся власній інтуїції, вона приведе вас до правильних рішень. Сфера і область діяльності можуть бути старими, але партнерство і колектив з березня можуть змінюватися. Слідкуйте за словами. Не ображайте людей.

Терези

В березні місяці буде дуже важко приймати рішення пов’язані з фінансами, покупками або капіталовкладеннями. Найкращий вибір це очікування. Не приймайте поспішних рішень. Час працює на вас. Поспіх може призвести до втрат.

Скорпіон

У березні зверніть увагу на здоров’я. Оцініть свій енергетичний потенціал. Не потрібно дотла віддаватися роботі. Застава фінансового успіху –  це збереження сил і життєвої енергії. Задумайтесь про відпочинок. Березень – не найкращий час для ривків вперед і рекордів.

Стрілець

Застава фінансового успіху – нові знайомства, зв’язки, творчий підхід до роботи. Не бійтеся експериментувати. Візьміть до уваги креативні підходи до сталих традицій бізнесу або роботи. Фортуна на вашому боці.

Козеріг

Девіз козерогів – даруючи здобуваєш. Будьте милосердні. Думайте про благодійництво та гроші прийдуть до вас. Даруйте щедрі подарунки.

Водолій

Березень для Водоліїв дуже важливий місяць. Він несе оновлення, початок нового в бізнесі, прориви і творчі успіхи. Доля прихильна тільки працьовитим. Ваша бездіяльність – це втрачені шанси та можливості.

Риби

Березень для Риб це вихід зі стану апатії, ліні, бездіяльності. Збирайте гроші, активно включайтеся в роботу. Сміливо користуйтеся досвідом і порадами старших колег і партнерів. Ви будете щедро обдаровані в кінці місяця.

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