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Євробачення-2020: нідерландський артист Жангу Макрой представив пісню «Grow»

05.03.2020

Співак Жангу Макрой ще два місяці тому був обраний для того, щоб представляти Нідерланди на Євробаченні-2020. Сьогодні стало відомо, що на міжнародному конкурсі учасник виконає пісню «Grow». Детальніше – далі в матеріалі!

Виступ Нідерландів в 2020 році – це дорослішання і усвідомлення того, що немає такої речі, як чіткий шлях до щастя. Тому пісня конкурсанта так і називається – «Ріст». В автобіографічній пісні «Grow» Жангу відкриває своє серце і розум світу навколо себе. Ця пісня – його особиста історія про те, як стати старшим і прагнути знайти себе.

Як він сам каже, «чим більше я вчуся, тим менше я знаю». Вважається, що для життя немає інструкції по експлуатації. Будучи відкритим для хороших і поганих моментів, ви наближаєтеся до усвідомлення того, хто ви є насправді. Пісня була написана самим Жангу.

Більше на тему: Євробачення-2020: Литва представила свого конкурсанта

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