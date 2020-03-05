Євробачення-2020: Ірландія визначилася з представником

Ірландію на конкурсі Євробачення-2020 представить Леслі Рой. Пісня, з якою вона буде представляти країну – «Story Of My Life». Подробиці – далі в матеріалі!

Рекордсмен за кількістю перемог на Євробаченні, Ірландія в особі громадської телекомпанії RTÉ з гордістю назвала своїм представником у 2020 році Леслі Рой з піснею «Story Of My Life».

Леслі заспіває «Story Of My Life» під час першого півфіналу 12 травня в Роттердамі, в надії потрапити в фінал 16 травня.

Відомо, що Леслі – співачка і автор пісень з Дубліна, яка живе на дві країни: США та Ірландію. Леслі випустила свій дебютний альбом «Unbeautiful» в 2008 році на Jive Records, виконавчим продюсером якої був Макс Мартін.

Кар’єра Леслі як автора пісень була плідною: вона співпрацювала з Адамом Ламбертом, Miss Montreal, Medina, Яна Крамер, Марлі Скотт і Deorro. Будучи фанатом Євробачення протягом усього життя, Леслі сказала, що можливість представляти Ірландію – це реалізація однієї з її життєвих амбіцій.

Больше по теме: Евровидение-2020: Литва представила своего конкурсанта

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ