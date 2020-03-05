Євробачення-2020: австрійський співак Вінсент Буено представив пісню «Alive»

Співак Вінсент Буено був обраний для того, щоб представляти Австрію на Євробаченні-2020. Сьогодні стало відомо, що на міжнародному конкурсі учасник виконає пісню «Alive». Детальніше – далі в матеріалі!

З піснею власного авторства «Alive» Вінсент Буено представлятиме Австрію на конкурсі Євробачення-2020. Він виконає цю пісню в першій половині другого півфіналу 14 травня і побореться за місце в фіналі.

Австрійська громадська телекомпанія ORF вперше представила трек Вінсента під час радіопостановки Ö3-Wecker у четвер, 5 березня.

Відеокліп для «Alive» був знятий у Відні.



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