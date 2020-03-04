4 березня о 20:00 в ефір телеканалу СТБ вийдуть 5 і 6 серії проєкту «Спіймати Кайдаша». Це нове прочитання повісті Івана Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я». Чому Кайдашисі не сподобалася Мелашка? Детальніше читайте в матеріалі.

У 5 і 6 серіях серіалу «Спійматі Кайдаша» ви дізнаєтеся:

Як Кайдашиха сприйме новину про весілля Лавріна та Мелашки?

Чому Мотря не хоче жити в одному будинку з Лавріном і Мелашкою?

Через що Карпо посварився з батьком?

Хто стане хрещеним батьком дочки Тані?

Дізнайтеся всі подробиці в 5 і 6 серіях від 04.03.2020.

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Video: «Спіймати Кайдаша»: чим зацікавлять 5 та 6 серії від 04.03.2020 Спіймати Кайдаша - 5 і 6 серії на сайті СТБ вже 04.03.2020. Про що сюжет 5 і 6 серії фільму Спіймати Кайдаша читайте в анонсі

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