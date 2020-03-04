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«Спіймати Кайдаша»: чим зацікавлять 5 та 6 серії від 04.03.2020

04.03.2020

4 березня о 20:00 в ефір телеканалу СТБ вийдуть 5 і 6 серії проєкту «Спіймати Кайдаша». Це нове прочитання повісті Івана Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я». Чому Кайдашисі не сподобалася Мелашка? Детальніше читайте в матеріалі.

кайдаши

У 5 і 6 серіях серіалу «Спійматі Кайдаша» ви дізнаєтеся:

  • Як Кайдашиха сприйме новину про весілля Лавріна та Мелашки?
  • Чому Мотря не хоче жити в одному будинку з Лавріном і Мелашкою?
  • Через що Карпо посварився з батьком?
  • Хто стане хрещеним батьком дочки Тані?

Дізнайтеся всі подробиці в 5 і 6 серіях від 04.03.2020.

Більше на тему: «Спіймати Кайдаша»: кількість серій і графік виходу нового серіалу

Video: «Спіймати Кайдаша»: чим зацікавлять 5 та 6 серії від 04.03.2020

Спіймати Кайдаша - 5 і 6 серії на сайті СТБ вже 04.03.2020. Про що сюжет 5 і 6 серії фільму Спіймати Кайдаша читайте в анонсі

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