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«Сліпа» 14 серія: чому треба вміти прощати?

04.03.2020

4 березня в ефірі телеканалу СТБ вийшла 14 серія проєкту «Сліпа», заснованого на реальних історіях людей. Чи зможе бабуся Люба допомогти Тетяні. Жінці останнім часом почав снитися покійним чоловік і просив знайти їх сина. Однак у Тетяни не було дітей. Детальніше читайте в матеріалі.

слепая

Півроку тому Тетяна втратила коханого чоловіка й важко переживала його смерть. Нещодавно Андрій почав приходити в її сни. Чоловік просив знайти їх сина. Але проблема полягала в тому, що у Тетяни та Андрія не було дітей. Жінка не могла зрозуміти, що віщують ці сни і вирішила звернутися по допомогу до бабусі Люби.

Сліпа розповіла Тетяні про те, що у її чоловіка є син. Жінка не могла в це повірити, адже вона вважала свою родину ідеальною. Однак бабуся Люба наполягала на тому, щоб Таня все ж повинна знайти сина її покійного чоловіка. Хлопчику загрожувала смертельна небезпека. Але чи зможе Таня пробачити свого чоловіка та чи врятує маленького хлопчика? Детальніше дивіться в 14 серії.

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Video: «Сліпа» 14 серія: чому треба вміти прощати?

Сліпа: в 14 серії ви дізналися, чому потрібно вміти прощати. Як допомогла жінці Сліпа в 14 серії від 04.03.2020

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