Сьогодні, 4 березня, о 18:00 в ефір телеканалу СТБ вийдуть 13 і 14 серії проєкту, заснованого на реальних історіях людей, — «Сліпа». Це історія про ясновидицю бабусю Любу, яка допомагає людям, що опинилися в складних життєвих ситуаціях. Детальніше читайте в матеріалі.

У 13 серії проєкту «Сліпа» по допомогу до бабусі Люби звернулася Тетяна. Півроку тому жінка поховала чоловіка. Вона дуже важко переживала втрату. Однак нещодавно їй почав снитися покійний коханий. У снах він просив знайти їхнього сина. Але проблема була в тому, що у них не було дітей, адже Тетяна безплідна.

У 14 серії проєкту «Сліпа» до бабусі Люби звернулася по допомогу Валентина. Останнім часом дівчину просто переслідували фінансові катастрофи. Валя завжди дуже акуратно ставилася до грошей, але низка нещасних випадків змусила її задуматись над тим, що їй хтось спеціально шкодить. До того ж усі проблеми почалися якраз тоді, коли Валя почала зустрічатися з новим молодим чоловіком…

Дізнайтеся всі подробиці у 13 і 14 серіях від 04.03.2020.

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