4 березня в ефірі телеканалу СТБ вийшла 13 серія проєкту, заснованого на реальних історіях людей, — «Сліпа». Чи змогла бабуся Люба допомогти Валентині. Дівчину останнім часом переслідували фінансові катастрофи. Детальніше читайте в матеріалі.

Валентина працювала бухгалтером і завжди була дуже обережна з грошима. Але останнім часом на неї посипалися фінансові проблеми. Вона розбила машину своєї подруги, затопила сусідів, у неї вкрали гроші з банківської картки, а на роботі оштрафували за розбитий ноутбук. Валя була в розпачі. Тому й вирішила приїхати до бабусі Люби за порадою.

Сліпа порадила дівчині позбутися від подарунка, який дівчина нещодавно отримала від когось із близьких. За словами ясновидиці, саме ця річ і є причиною всіх бід. Спочатку Валя подумала, що проклятий подарунок вона отримала від подруги, але потім з’ясувалося, що біду приносить золотий браслет, подарований дівчині її новим хлопцем. Невже її коханий намагається нашкодити? Але за що?

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Video: «Сліпа» 13 серія: як позбутися фінансових невдач Сліпа: в 13 серії ви дізналися, як позбутися від фінансових невдач. Як допомогла дівчині Сліпа в 13 серії від 04.03.2020

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