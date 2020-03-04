Від вокалістки шоу «Х-фактор» до учасниці реаліті «Холостяк»-10

6 березня відбудеться прем’єра реаліті «Холостяк»-10, однією з учасниць якого стане відома вокалістка шоу «Х-фактор». Аліна підкорювала музичну індустрію, а всі її виступи на кастингах зібрали більше 18 мільйонів переглядів. Зовсім скоро ми побачимо, як дівчина дивуватиме Макса Михайлюка, а також який сюрприз підготувала для Холостяка. А поки пропонуємо згадати, як Аліна виступала на сцені шоу «Х-фактор».

У 7-му сезоні вокального шоу «Х-фактор» Аліна прийшла на кастинг із піснею Джастіна Бібера — «Boyfriend», якою підняла увесь зал. Дівчина також змогла змусити танцювати члена журі Антона Савлєпова. У підсумку, отримавши три «Так», Аліна вирушила до тренувального табору.

У другому етапі дівчині пощастило виступити з наразі відомими гуртом «Без обмежень» та білорусом Іваном Вабіщевичем. Тоді учасниця співала авторську пісню рок-гурту «Запам’ятай», яку успішно вивчила за одну ніч.

За рік Аліна знову прийшла на кастинги з хітом 2018 року. Неоднозначний вибір припав на пісню гурту Гриби — «Между нами тает лед», яка допомогла пройти до тренувального табору.

А ось чи розтане лід між Аліною і Максом Михайлюком — дізнаємося 6 березня! Вмикайте телеканал СТБ о 19:00 і дивіться 10-й сезон реаліті «Холостяк».

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ