Макс був у шоці: Григорій Решетник про Першу вечірку 10 сезону «Холостяка»

Вже цієї п’ятниці, 6 березня, о 19:00 на СТБ відбудеться прем’єра 10 сезону найромантичнішого реаліті країни — «Холостяк». Традиційно знайомство головного героя з учасницями пройде у форматі Першої вечірки, в кінці якої додому поїдуть 10 з 25 учасниць. Чим підкорюватимуть дівчата «неземного» Холостяка Макса Михайлюка, розповів незмінний ведучий проєкту Григорій Решетник.

За словами ведучого, учасниці 10 сезону — дуже яскраві особистості. Крім ефектних образів і подарунків для головного героя, цього разу багато дівчат підготували щось особливе.

«Учасниці здивують навіть танцями, піснями і віршами. Вони дуже талановиті — і продемонструють це вже на Першій вечірці. Дівчата покажуть себе по максимуму, адже у деяких другого шансу справити враження може вже й не бути, — ділиться Григорій Решетник. — Макс на початку був просто в шоці. Казав: «Як всіх запам’ятати? Вони такі різні, але всі прекрасні». Це дуже складно. Це певний стрес для чоловіка».

Щоб учасниці краще розкрилися, ведучий запропонує їм зіграти у гру на відвертість. Кожна отримає можливість поставити запитання про особисте будь-якій суперниці. Та дівчина, відповідь якої здасться іншим учасницям найщирішою, отримає особливий подарунок.

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Дивіться Першу вечірку 10 сезону реаліті «Холостяк» вже цієї п’ятниці, 6 березня, о 19:00 на СТБ!

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