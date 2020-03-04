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Місячний календар стрижок на березень 2020 року від Ярослави Федорової
Місячний календар стрижок на березень 2020 року допоможе вибрати правильну дату для відвідування перукаря. Щоб добитися ідеального результату і не пошкодити волосся під час стрижки або фарбування, потрібно враховувати фазу Місяця в березні 2020 року. У матеріалі від екстрасенса Ярослави Федорової ви дізнаєтеся, в які дні потрібно йти до майстра, а коли краще залишитися вдома.
На самому початку весни кожна жінка хоче трохи змінити свою зовнішність: оновити колір волосся або поміняти стрижку. Адже новий образ може позитивно вплинути на життя! Однак навіть у вмілого майстра іноді не вдається досягти ідеального кольору або стрижки. І це не завжди його вина, адже відомо, що на якість стрижки і фарбування впливає дата, яку ви вибрали для відвідування салону краси. Тому перед тим, як записатися на стрижку або фарбування волосся, ознайомтеся з місячним календарем. У ньому ви знайдете підказку, яку дату краще вибрати.
Сприятливі дні для стрижки волосся в березні 2020 року
У березні 2020 буде не так вже й багато сприятливих днів для відвідування салонів краси. У зв’язку з цим радимо заздалегідь записатися до улюбленого майстра з урахуванням нашого прогнозу. Можна стригтися і фарбувати волосся в такі дні: 03,06,07,10,11,14,15,18,19,20,26,27,28,29,30 березня.
Несприятливі дні для стрижки волосся в березні 2020 року
Відмовитися від фарбування волосся, а також нової стрижки слід в такі дні: 1, 2, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 21-26 березня. Ці дні краще присвятіть своїй родині або просто поваляйтеся в ліжку, почитайте книгу і відпочиньте.