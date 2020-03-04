Вже 6 березня відбудеться прем’єра найромантичнішого проєкту «Холостяк»-10. Головним героєм нового сезону став професійний пілот Макс Михайлюк, який є власником льотної школи в Маямі. Редакція STB.UA зібрала кілька цікавих фактів, що ж потрібно знати про пілотів, перш ніж почати знайомство з Холостяком.

Що може бути романтичніше аеропортів і літаків? Де, як не на пункті вильоту або прильоту, можна побачити справжні емоції? Яка професія, як не пілота, вимагає цілковитого контролю ситуації, відповідальності, впевненості і сміливості? І так продовжувати можна дуже довго. Однак саме час відкрити кілька значущих фактів про авіацію і льотчиків, щоб ближче пізнати головного героя 10-го сезону «Холостяк» Макса Михайлюка.

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Мова

Офіційною мовою авіаційної галузі є англійська. Це говорить про те, що абсолютно всі пілоти володіють рівнем вище середнього. Безумовно, такі навички забезпечують безпечну та ефективну роботу в кабіні, а також зв’язок з аеропортами. Щоб підтверджувати і підвищувати свій рівень, пілоти проходять спеціальне навчання і тестування. Важливо, що знання англійської обов’язково повинні відповідати 4 рівню згідно з вимогами ІКАО (Міжнародна організація цивільної авіації).

До речі, в першому проморолику Макс Михайлюк звернувся до глядачів саме англійською.

Час

Де, як не в небі, пілоти найчастіше проводять свій час? Однак це безпосередньо впливає на рівень професіоналізму. У кожного пілота є так звана карта годин нальоту. Від їх кількості залежить і можливість отримання різних сертифікатів. Наприклад, найвища ліцензія транспортного пілота — ATPL вимагає від пілота щонайменше 1500 годин нальоту. Холостяк Макс Михайлюк має понад 4000 льотних годин. Тому впевнено і професійно керує як невеликими літаками, так і великими авіалайнерами Boeing 737.

Навчання

Безумовно, всі пілоти закінчують авіаційні університети. Однак завжди є можливість підвищувати рівень керування різними повітряними суднами. Макс Михайлюк володіє такими ліцензіями, як CFI (Certified Flight Instructor) і CFII (Certified Flight Instructor Instrument). У США одним із найбільш успішних напрямів розвитку авіаційної кар’єри є робота льотним інструктором. Згідно з Федеральними авіаційними правилами США, необхідно мати відповідні ліцензії.

CFIA — це сертифікат льотного інструктора, що дозволяє викладати теоретичні курси і виконувати інструкторські польоти. А CFII дозволяє готувати вже студентів у повному обсязі за програмами «Приватний пілот літака», «Інструментальний рейтинг», «Комерційний пілот літака».

Особисті якості

Для того, щоб стати пілотом, необхідно не тільки бажання, але і вроджені задатки. Звичайно, не будемо виключати працьовитість, старанність і повну концентрацію. Однак для пілотів величезне значення має фізіологічний і психологічний стан. Регулярна медкомісія дозволяє стежити за здоров’ям, яке повинно бути бездоганним: ніяких хронічних захворювань, проблем із зором, слухом, вестибулярним апаратом і іншими сенсорними системами. Про фізичну форму варто також сказати, що чим краща ця форма, тим більше можливості здійснювати самоконтроль над своїми діями під час польоту навіть в екстрених ситуаціях. Витривалість, стійкість і швидка реакція чудово виробляються під час інтенсивних тренувань.

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До речі, судячи з рельєфного та ідеального тіла Холостяка Макса Михайлюка, можна багато чого сказати про його фізичну та функціональну підготовленість. Спорт невід’ємна частина життя головного героя.

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