Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу СТБ, надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.
Група StarLightMedia активно працює над новим міжнародним телеканалом
Група StarLightMedia у відповідь на прохання Президента України активно працює над новим міжнародним телеканалом, який буде транслюватися на відкритому супутнику.
Вчора, 3 березня, StarLightMedia звернулася до Нацради за ліцензією для відкриття такого мовлення. Новий канал Група планує запустити до 16 березня.
Відомо, що сітка мовлення нового телеканалу буде складатися з контенту власного виробництва телеканалів ICTV, СТБ і Нового каналу.
У той же час StarLightMedia вдячна всім глядачам, які перейшли на телеперегляд наших каналів в якості високого дозволу HD.