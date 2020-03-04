Група StarLightMedia активно працює над новим міжнародним телеканалом

Група StarLightMedia у відповідь на прохання Президента України активно працює над новим міжнародним телеканалом, який буде транслюватися на відкритому супутнику.

Вчора, 3 березня, StarLightMedia звернулася до Нацради за ліцензією для відкриття такого мовлення. Новий канал Група планує запустити до 16 березня.

Відомо, що сітка мовлення нового телеканалу буде складатися з контенту власного виробництва телеканалів ICTV, СТБ і Нового каналу.

У той же час StarLightMedia вдячна всім глядачам, які перейшли на телеперегляд наших каналів в якості високого дозволу HD.

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