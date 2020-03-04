Гороскоп на 5 березня 2020 року допоможе вам прийняти правильне рішення. Кому варто присвятити весь день роботі, а хто повинен налаштуватися на подолання труднощів? Читайте гороскоп від екстрасенсів СТБ в матеріалі.

Овни

Сьогодні є велика ймовірність зустріти старих друзів. Не варто перед ними хвалитися своїми досягненнями. Інакше бути біді.

Тельці

Не дозволяйте неприємностям на роботі псувати стосунки у вашій родині. Рідні не винні, що у шефа був поганий настрій. Не зривається на них.

Близнюки

Сьогодні вам доведеться сконцентрувати всю енергію для самозахисті або відстоюванні своїх принципів. Не виключена сварка з коханою людиною через ревнощі.

Раки

Сьогодні не ваш день. Рідні та друзі будуть вас дратувати, на роботі можуть статися неприємності. Так що вам не позаздриш. Тримайтеся.

Леви

Сприятливий день для налагодження ділових контактів. Будьте сміливішими й спробуйте розповісти своєму начальнику про плани на майбутнє.

Діви

Суперечливий день. Сьогодні у вас можуть з’явитися неприємності через поганий настрій. Так що тримайте себе в руках і не нервуйте, якщо щось піде не так.

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Терези

Сьогодні не найсприятливіший день. Можливі фінансові проблеми. Відмовтеся від кредитів. Вони заведуть вас у боргову яму.

Скорпіони

Уміння налагоджувати корисні зв’язки набагато важливіше ніж дві вищі освіти. Почитайте мотиваційні книги і вірте у свої сили.

Стрільці

Вам варто проводити більше часу зі своєю сім’єю. Через клопоти й зайнятість ви забули про найголовніше. Візьміть вихідний.

Козероги

Складний день. Сьогодні на вас можуть посипатися неприємності. Тримайте удар стійко. І пам’ятайте: немає такої ситуації, з якої не було б виходу.

Водолії

Вас по праву вважають кращим співробітником в компанії — вашій відповідальності, пунктуальності й точності немає рівних. Так тримати

Риби

Прекрасний день для того, щоб помріяти. Вечір проведіть за переглядом романтичного фільму або почитайте книгу.

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