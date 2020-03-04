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FO SHO – «In your mind»: прем’єра пісні

04.03.2020

Яскраві і неординарні дівчата з гурту FO SHO – улюблениці глядачів Нацвідбору. Кілька тижнів тому співачки боролися за право представляти Україну на пісенному конкурсі Євробачення. Однак FO SHO не вдалося отримати найвищих балів від журі та глядачів, втім, вже сьогодні дівчата вразили своїх шанувальників хорошою новиною – виходом нової пісні. 

Всього за кілька тижнів після свого виступу на Нацвідборі, дівчата випустили новий драйвовий трек:

«Пишуть, що ми реабілітувались після невдачі на Євробаченні, але ми це називаємо по-іншому! Якісний хіп-хоп та ритм-енд-блюз англійською вперше на двох національних каналах прозвучав від трьох сестер афроукраїнок! І це – неймовірна удача та щастя! Бо ще якихось 5 років тому в це неможливо було повірити! Але це ще не реабілітація, а реліз нового треку «In your mind». Все круто, народ, дякуємо!»

Більше на тему: Євробачення-2020: Литва представила свого конкурсанта

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