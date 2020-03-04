Євробачення-2020: ізраїльська співачка Іден Ален представила пісню «Feker Libi»

Співачка Іден Ален була обрана для того, щоб представляти Ізраїль на Євробаченні-2020 вже в травні! Сьогодні прийшов час дізнатися, яку пісню Іден Ален виконає на конкурсі Євробачення-2020. Детальніше – далі в матеріалі!

Громадська телекомпанія KAN показала шоу «Наступна пісня для Євробачення», під час якого їх представниця Іден Ален виконала 4 потенційних виступи для Євробачення-2020. З 282 очками пісня «Feker Libi» вийшла на перше місце. Іден виконає конкурсну композицію в другій половині першого півфіналу 12 травня.

Пісня Іден Ален для Євробачення-2020 «Feker Libi» була написана в співавторстві і спродюсована видатним ізраїльським музикантом Ідан Райхель та провідним хітмейкером Ізраїлю Дороном Медалі.



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