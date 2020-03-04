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Що одягнути 8 Березня: поради від екстрасенса Хаяла Алекперова

04.03.2020

Що кажуть зірки жінці 8 Березня? В одязі якого кольору краще провести цей день? Які камені сприяють приверненню уваги? Про це та багато іншого розповів двічі переможець і член журі «Битви екстрасенсів», експерт проекту «Слідство ведуть екстрасенси», ясновидець і астролог Хаял Алекперов.

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Колір одягу на 8 Березня

«Щодо кольору одягу, то в цьому випадку ми підсвідомо вибираємо свій колір. Тим не менш, є кольори, які притягують позитивну енергетику. Наприклад, червоний – це колір дії, він несе в собі життєву силу. Помаранчевий символізує радість і тепло. Жовтий дає відчуття бадьорості та веселості. Залежно від настрою вибирайте колір, який вам приносить удачу, сприяє в любові або просто «ближче до тіла». Не варто тільки одягати похмурі кольори – вони зруйнують енергетику свята», – поділився ясновидець.

woman looking into a mirror

Прикраси з яких каменів надіти 8 Березня

«Таких каменів безліч. Я можу тільки пояснити властивості того чи іншого каменю, а ви своєю чергою повинні самі визначитися та відчути, який талісман вам потрібен. Наприклад, рожевий кварц допоможе залучити саме того чоловіка, про якого ви мрієте, і змусити забути минулі печалі. Якщо ви хочете розбудити в собі погаслу пристрасть і сексуальні бажання, тоді вам потрібен гранат. Камінь кольору темної крові дуже скоро додасть у ваше життя ураган пристрастей і, звичайно ж, приверне кохання», – розповідає Хаял Алекперов.

За словами ясновидця, талісман зі смарагду завжди притягував кохання та сприяв успіху в особистому житті. Цей камінь є певним індикатором зради. Зазвичай, якщо один з партнерів зраджує іншого, то він може легко дати тріщину.

Какой камень подойдет скорпионам

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«Бірюзу я раджу носити як прикраси не тільки тим, хто тільки почав шукати свою другу половинку, але і тому, хто вже давно складається у відносинах. В цьому випадку талісман збереже взаєморозуміння та вірність партнерів», – продовжив екстрасенс.

Також астролог розповів, що синій сапфір допоможе знайти неймовірну взаємну пристрасть, але якщо ним заволодіє нечесна дівчина або хлопець, то в майбутньому, крім горя, їм цей талісман нічого не принесе. Тому, щоб обраний амулет не завдав шкоди, ваші помисли повинні бути чистими і щирими, а сам камінь повинен бути обов’язково куплений вами особисто! Не вкрадений і не подарований кимось! Тому що в цьому випадку його вплив на вашу долю буде непередбачуваним!

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