Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу СТБ, надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.
Стартували зйомки ток-шоу «Про що мовчать жінки» з Оксаною Байрак
Уже відомо, що навесні СТБ запускає ток-шоу «Про що мовчать жінки», ведучою якого стане Оксана Байрак. Днями стартували зйомки перших випусків проєкту. Детальніше – далі в матеріалі.
У студії ток-шоу знаменита режисер і телеведуча буде відверто говорити з героїнями на всі хвилюючі, спірні і найскладніші теми.
«Ну що ж! Перший день цієї весни став для мене неймовірним! І не тому, що саме сьогодні стався перший глибокий весняний подих нового проєкту телеканалу СТБ «Про що мовчать жінки», ведучою якого, трапилася ваша покірна слуга! І не тому, що першою темою стала складна, але така необхідна тема сурогатного материнства! Але, головне, тому, що ця блискуча команда «Студії 5», яка моментально стала для мене, досвідченої і вимогливої, – нереально близькою, навіть рідною! Хлопці, дякую вам за професіоналізм! За абсолютний слух до прохань, часом наполегливих! Загалом, погнали наших міських! І дай Бог нам рейтингів, не нижчих «Ніщо не трапляється двічі».
Відомо, що серед тем, які очікуються в ток-шоу, – пластична хірургія, бодіпозитів, чайлдфрі, нерівні шлюби, післяпологова депресія і багато інших інтимних проблеми які близькі і знайомі жінкам.
Прем’єра ток-шоу «Про що мовчать жінки» відбудеться на телеканалі СТБ вже цієї весни.