Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу СТБ, надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.

Стартували зйомки ток-шоу «Про що мовчать жінки» з Оксаною Байрак

03.03.2020

Уже відомо, що навесні СТБ запускає ток-шоу «Про що мовчать жінки», ведучою якого стане Оксана Байрак. Днями стартували зйомки перших випусків проєкту. Детальніше – далі в матеріалі.

У студії ток-шоу знаменита режисер і телеведуча буде відверто говорити з героїнями на всі хвилюючі, спірні і найскладніші теми.

«Ну що ж! Перший день цієї весни став для мене неймовірним! І не тому, що саме сьогодні стався перший глибокий весняний подих нового проєкту телеканалу СТБ «Про що мовчать жінки», ведучою якого, трапилася ваша покірна слуга! І не тому, що першою темою стала складна, але така необхідна тема сурогатного материнства! Але, головне, тому, що ця блискуча команда «Студії 5», яка моментально стала для мене, досвідченої і вимогливої, – нереально близькою, навіть рідною! Хлопці, дякую вам за професіоналізм! За абсолютний слух до прохань, часом наполегливих! Загалом, погнали наших міських! І дай Бог нам рейтингів, не нижчих «Ніщо не трапляється двічі».

Відомо, що серед тем, які очікуються в ток-шоу, – пластична хірургія, бодіпозитів, чайлдфрі, нерівні шлюби, післяпологова депресія і багато інших інтимних проблеми які близькі і знайомі жінкам.

 Прем’єра ток-шоу «Про що мовчать жінки» відбудеться на телеканалі СТБ вже цієї весни.

Читайте більше цікавих новин у Viber і Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Х-фактор: останні новини
Марк Савін - «Катя»: прем'єра пісні
Марк Савін - «Катя»: прем'єра пісні
Андрій Данилко: найкращі пісні члена журі Нацвідбору на Євробачення-2020
Андрій Данилко: найкращі пісні члена журі Нацвідбору на Євробачення-2020
Євробачення-2020: культові досягнення Андрія Данилка
Євробачення-2020: культові досягнення Андрія Данилка
Андрій Данилко: біографія, особисте життя і всі новини про артиста
Андрій Данилко: біографія, особисте життя і всі новини про артиста
Як правильно доглядати за волоссям: поради від Даші Трегубової
Як правильно доглядати за волоссям: поради від Даші Трегубової
Група Mountain Breeze випустила ідеальний хіт
Група Mountain Breeze випустила ідеальний хіт
Ексклюзивні подробиці шоу БЕZ ОБМЕЖЕНЬ на НСК «Олімпійський»!
Ексклюзивні подробиці шоу БЕZ ОБМЕЖЕНЬ на НСК «Олімпійський»!
Еліна Іващенко: Досить говорити, що я замала для Євробачення!
Еліна Іващенко: Досить говорити, що я замала для Євробачення!
Олександр Порядинський - «Savior»: співак представив пісню на Євробачення 2020
Олександр Порядинський - «Savior»: співак представив пісню на Євробачення 2020

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить