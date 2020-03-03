Стартували зйомки ток-шоу «Про що мовчать жінки» з Оксаною Байрак

Уже відомо, що навесні СТБ запускає ток-шоу «Про що мовчать жінки», ведучою якого стане Оксана Байрак. Днями стартували зйомки перших випусків проєкту. Детальніше – далі в матеріалі.

У студії ток-шоу знаменита режисер і телеведуча буде відверто говорити з героїнями на всі хвилюючі, спірні і найскладніші теми.

«Ну що ж! Перший день цієї весни став для мене неймовірним! І не тому, що саме сьогодні стався перший глибокий весняний подих нового проєкту телеканалу СТБ «Про що мовчать жінки», ведучою якого, трапилася ваша покірна слуга! І не тому, що першою темою стала складна, але така необхідна тема сурогатного материнства! Але, головне, тому, що ця блискуча команда «Студії 5», яка моментально стала для мене, досвідченої і вимогливої, – нереально близькою, навіть рідною! Хлопці, дякую вам за професіоналізм! За абсолютний слух до прохань, часом наполегливих! Загалом, погнали наших міських! І дай Бог нам рейтингів, не нижчих «Ніщо не трапляється двічі».

Відомо, що серед тем, які очікуються в ток-шоу, – пластична хірургія, бодіпозитів, чайлдфрі, нерівні шлюби, післяпологова депресія і багато інших інтимних проблеми які близькі і знайомі жінкам.

Прем’єра ток-шоу «Про що мовчать жінки» відбудеться на телеканалі СТБ вже цієї весни.

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