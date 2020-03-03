3 березня о 20:00 в ефір телеканалу СТБ вийдуть 3 і 4 серії проєкту «Спіймати Кайдаша». Це нове прочитання повісті Івана Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я». Як відреагує Мотря, коли дізнається про стосунки Карпа й Тані? Детальніше читайте в матеріалі.

У 3 і 4 серіях проєкту «Спіймати Кайдаша» ви дізнаєтеся:

Чому Мотря постійно свариться зі свекрухою?

Як відреагує Мотря, коли дізнається про стосунки між Карпом і Танею?

Які стосунки пов’язують Лавріна й Таню?

Через кого Мотря пішла до батьків?

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Дізнайтеся всі подробиці в 3 і 4 серіях від 03.03.2020.

Video: «Спіймати Кайдаша»: чим зацікавлять 3 та 4 серії від 03.03.2020 Спіймати Кайдаша - 3 і 4 серії на сайті СТБ вже 03.03.2020. Про що сюжет 3 і 4 серії фільму Спіймати Кайдаша читайте в анонсі

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