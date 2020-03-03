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«Сліпа»: чим зацікавлять 11 і 12 серії від 02.03.2020

03.03.2020

Сьогодні, 03.03.2020, о 18:00 в ефір телеканалу СТБ вийдуть 11 і 12 серії проєкту, заснованого на реальних історіях людей, — «Сліпа». Це історія про ясновидицю бабусю Любу, яка допомагає людям, що опинилися в складній життєвій ситуації. Детальніше читайте в матеріалі.

сліпа

В 11 серії проєкту «Сліпа» за допомогою до бабусі Люби звернулася Лілія. Дівчина готувалася до весілля, але останнім часом її почали мучити нічні кошмари. Вона боялася, що хтось хоче розлучити її з коханим, адже уві сні її наречений потрапляє у біду…

У 12 серії проєкту «Сліпа» до бабусі Люби звернувся Дмитро. Два місяці тому чоловік поховав батька. Перед смертю той попросив сина про дивну послуги: «Знайди її і вибачся замість мене». Дмитро не знав, кого саме він повинен знайти і забув про прохання батька. Але останнім часом дух покійного почав все частіше приходити та просити про допомогу.

Дізнайтеся всі подробиці в 11 і 12 серіях від 03.03.2020.

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