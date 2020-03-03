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«Сліпа» 11 серія: до якої трагедії може призвести безмежна любов
3 березня в ефірі телеканалу СТБ вийшла 11 серія проєкту, заснованого на реальних історіях людей, — «Сліпа». Чи змогла бабуся Люба допомогти Лілії Поліщук. Останнім часом дівчину мучили нічні кошмари, в яких хтось намагався нашкодити її нареченому. Детальніше читайте в матеріалі.
Лілія Поліщук готувалася до весілля, але останнім часом її все частіше переслідували нічні кошмари. У снах за її коханим постійно хтось полював і намагався нашкодити. Дівчина боялася, що ці сни попереджають про те, що хтось хоче розлучити їх з Антоном. Лілія дізналася адресу бабусі Люби і поїхала до неї за порадою.
Сліпа розповіла, що ці сни не випадкові. На її нареченого хтось зробив приворот. Але хто? Її близька подруга? Чи учениця з автошколи, в якій працював молодий чоловік? Як же здивувалася Лілія, коли дізналася правду…
Чи встигне дівчина зняти приворот і чи залишиться з коханим? Дивіться всі подробиці в серіалі.
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Video: «Сліпа» 11 серія: до якої трагедії може призвести безмежна любовСліпа: в 11 серії ви дізналися, чому не можна робити приворот. Як допомогла жінці Сліпа в 11 серії від 03.03.2020
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