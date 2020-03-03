Гороскоп на 4 березня 2020 року принесе вам багато корисної інформації. Кому потрібно присвятити день роботі, а на кого чекають захоплюючі пригоди? Читайте гороскоп від екстрасенсів СТБ в матеріалі.

Овен

У стосунках із коханою людиною варто бути обережним. Є ризик великої сварки. Краще мовчіть й уникайте гострих тем.

Телець

Чудовий день для початку нової справи. Сміливо втілюйте свої мрії в реальність. У вас усе повинно вийти.

Близнюки

На роботі все чудово. Ваші побоювання не виправдалися. Так що продовжуйте працювати і не забувайте удосконалювати свої навички.

Рак

Вас чекає приємний сюрприз. Залиште всі свої підозри і сміливо насолоджуйтеся життям разом зі своєю сім’єю.

Лев

У вас накопичилося багато справ. Ви відчайдушно працюєте, проте попереду на вас чекає ще більше роботи. Запасіться терпінням і силами.

Діва

Через вашу недбалість ви поставили під удар своїх колег. Якщо ви накосячили, прийміть удар на себе. Не підставляйте нікого

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Терези

День сьогодні буде розвиватися не зовсім так, як би вам хотілося. Ви ніяк не зможете вплинути на хід подій. Так що змиріться і прийміть все, що трапиться.

Скорпіон

Ваш девіз сьогодні ‒ працьовитість, сумлінність і своєчасність дій. Не відволікайтеся на дрібниці. Присвятіть день роботі.

Стрілець

Сьогодні вас чекають яскраві враження та пригоди. Можливо, ви опинитеся в іншій країні. Це чудесно. Насолоджуйтесь.

Козеріг

Сьогодні зірки не радять розпочинати нові справи. Краще зайнятися планами і проектами. Тільки не погоджуйтесь на несподівані привабливі пропозиції.

Водолій

Прекрасний день для перспективної роботи або нового проєкту. Однак ваше здоров’я залишає бажати кращого, так що побережіть свої сили.

Риби

Ви трохи розслабилися і забили на роботу. Поки що це не спричинить за собою наслідків, але в майбутньому може зіграти з вами злий жарт. Так що не розслабляйтеся.

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