Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу СТБ, надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.

Гороскоп на 4 березня 2020 року

03.03.2020

Гороскоп на 4 березня 2020 року принесе вам багато корисної інформації. Кому потрібно присвятити день роботі, а на кого чекають захоплюючі пригоди? Читайте гороскоп від екстрасенсів СТБ в матеріалі.

гороскоп 2020

Овен

У стосунках із коханою людиною варто бути обережним. Є ризик великої сварки. Краще мовчіть й уникайте гострих тем.

Телець

Чудовий день для початку нової справи. Сміливо втілюйте свої мрії в реальність. У вас усе повинно вийти.

Близнюки

На роботі все чудово. Ваші побоювання не виправдалися. Так що продовжуйте працювати і не забувайте удосконалювати свої навички.

Рак

Вас чекає приємний сюрприз. Залиште всі свої підозри і сміливо насолоджуйтеся життям разом зі своєю сім’єю.

Лев

У вас накопичилося багато справ. Ви відчайдушно працюєте, проте попереду на вас чекає ще більше роботи. Запасіться терпінням і силами.

Діва

Через вашу недбалість ви поставили під удар своїх колег. Якщо ви накосячили, прийміть удар на себе. Не підставляйте нікого

Більше на тему: Любовний гороскоп на 2020 рік від Хаяла Алекперова

Терези

День сьогодні буде розвиватися не зовсім так, як би вам хотілося. Ви ніяк не зможете вплинути на хід подій. Так що змиріться і прийміть все, що трапиться.

Скорпіон

Ваш девіз сьогодні ‒ працьовитість, сумлінність і своєчасність дій. Не відволікайтеся на дрібниці. Присвятіть день роботі.

Стрілець

Сьогодні вас чекають яскраві враження та пригоди. Можливо, ви опинитеся в іншій країні. Це чудесно. Насолоджуйтесь.

Козеріг

Сьогодні зірки не радять розпочинати нові справи. Краще зайнятися планами і проектами. Тільки не погоджуйтесь на несподівані привабливі пропозиції.

Водолій

Прекрасний день для перспективної роботи або нового проєкту. Однак ваше здоров’я залишає бажати кращого, так що побережіть свої сили.

Риби

Ви трохи розслабилися і забили на роботу. Поки що це не спричинить за собою наслідків, але в майбутньому може зіграти з вами злий жарт. Так що не розслабляйтеся.

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ

 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Х-фактор: останні новини
Марк Савін - «Катя»: прем'єра пісні
Марк Савін - «Катя»: прем'єра пісні
Андрій Данилко: найкращі пісні члена журі Нацвідбору на Євробачення-2020
Андрій Данилко: найкращі пісні члена журі Нацвідбору на Євробачення-2020
Євробачення-2020: культові досягнення Андрія Данилка
Євробачення-2020: культові досягнення Андрія Данилка
Андрій Данилко: біографія, особисте життя і всі новини про артиста
Андрій Данилко: біографія, особисте життя і всі новини про артиста
Як правильно доглядати за волоссям: поради від Даші Трегубової
Як правильно доглядати за волоссям: поради від Даші Трегубової
Група Mountain Breeze випустила ідеальний хіт
Група Mountain Breeze випустила ідеальний хіт
Ексклюзивні подробиці шоу БЕZ ОБМЕЖЕНЬ на НСК «Олімпійський»!
Ексклюзивні подробиці шоу БЕZ ОБМЕЖЕНЬ на НСК «Олімпійський»!
Еліна Іващенко: Досить говорити, що я замала для Євробачення!
Еліна Іващенко: Досить говорити, що я замала для Євробачення!
Олександр Порядинський - «Savior»: співак представив пісню на Євробачення 2020
Олександр Порядинський - «Savior»: співак представив пісню на Євробачення 2020

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить