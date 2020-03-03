Євробачення-2020: молдавська співачка Наталія Гордієнко презентувала пісню «Prison»

Наталія Гордієнко була обрана, щоб представляти Молдову на Євробаченні-2020. Сьогодні прийшов час дізнатися, яку пісню Наталя Гордієнко виконає на конкурсі Євробачення-2020. Детальніше – далі в матеріалі!

Молдову на конкурсі Євробачення-2020 представить Наталія Гордієнко з піснею «Prison», яка перекладається як «Тюрма».

Відомо, що в Роттердамі Молдову представлятиме Наталія Гордієнко. Співачка виграла Нацвідбір, тому була запрошена представляти країну на конкурсі Євробачення-2020. Вона виконає пісню «Prison» у другому півфіналі 14 травня.

З 2005 року Наталя є солісткою групи Millennium. У тому ж році вони посіли третє місце в національному відборі Молдови на конкурс пісні Євробачення. Рік по тому Наталя знову брала участь в конкурсі. Разом з Arsenium вона заспівала пісню «Loca», і вони зайняли 20 місце в фіналі.

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