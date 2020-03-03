Євробачення-2020: ісландський гурт Daði & Gagnamagnið представив пісню «Think About Things»

Гурт Daði & Gagnamagnið був обраний для того, щоб представляти Ісландію на Євробаченні-2020. Сьогодні прийшов час дізнатися, яку пісню Daði & Gagnamagnið виконають на конкурсі Євробачення-2020. Детальніше – далі в матеріалі!

Днями стало відомо, що переможцем національного відбору на Євробачення-2020 в Ісландії стала група Daði & Gagnamagnið. У Роттердамі група виконає пісню «Think about things».

Gagnamagnið – це ісландська музична група, лідером якої є молодий співак і музикант Daði Freyr Pétursson. Народився лідер групи в Рейк’явіку до дев’яти років ріс в Данії, а потім його сім’я переїхала в Ісландію. Вокаліст закінчив мультикультурну школу в 2012 році і отримав ступінь бакалавра в галузі музичного менеджменту та аудіовиробництва в Берліні в 2017 році.



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