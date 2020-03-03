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Євробачення-2020: Ісландія визначилася з представником
Ісландію на конкурсі Євробачення-2020 представить гурт Daði & Gagnamagnið. Пісня, з якою група буде представляти країну – «Think About Things». Подробиці – далі в матеріалі!
Днями стало відомо, що переможцем національного відбору на Євробаченні-2020 в Ісландії стала група Daði & Gagnamagnið. У Роттердамі група виконає пісню «Think about things».
Gagnamagnið – це ісландська музична група, лідером якої є молодий співак і музикант Daði Freyr Pétursson. Народився лідер групи в Рейк’явіку до дев’яти років ріс в Данії, а потім його сім’я переїхала в Ісландію. Вокаліст закінчив мультикультурну школу в 2012 році і отримав ступінь бакалавра в галузі музичного менеджменту та аудіовиробництва в Берліні в 2017 році.
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