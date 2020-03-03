Євробачення-2020: хорватський співак Дамір Кеджо представив пісню «Divlji Vjetre»

Дамір Кеджо був обраний для того, щоб представляти Хорватію на Євробаченні-2020. Сьогодні прийшов час дізнатися, яку пісню Дамір Кеджо виконає на конкурсі Євробачення-2020. Детальніше – далі в матеріалі!

Відомо, що Хорватію на конкурсі Євробачення-2020 представить Дамір Кеджо з піснею «Divlji Vjetre».

Залишивши позаду 15 інших учасників, Дамір Кеджо виграв національний відбір Хорватії «Дора-2020».

Дамір заспіває пісню «Divlji Vjetre» у другій половині першого півфіналу в Роттердамі 12 травня.

Дамір Кеджо – хорватський співак, переможець конкурсу молодих виконавців Нова хвиля в 2015 році



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