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Євробачення-2020: хорватський співак Дамір Кеджо представив пісню «Divlji Vjetre»
Дамір Кеджо був обраний для того, щоб представляти Хорватію на Євробаченні-2020. Сьогодні прийшов час дізнатися, яку пісню Дамір Кеджо виконає на конкурсі Євробачення-2020. Детальніше – далі в матеріалі!
Відомо, що Хорватію на конкурсі Євробачення-2020 представить Дамір Кеджо з піснею «Divlji Vjetre».
Залишивши позаду 15 інших учасників, Дамір Кеджо виграв національний відбір Хорватії «Дора-2020».
Дамір заспіває пісню «Divlji Vjetre» у другій половині першого півфіналу в Роттердамі 12 травня.
Дамір Кеджо – хорватський співак, переможець конкурсу молодих виконавців Нова хвиля в 2015 році
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