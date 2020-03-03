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Євробачення-2020: естонський співак Уку Сувітсе представив пісню «What Love Is»

03.03.2020

Співак Уку Сувітсе був обраний для того, щоб представляти Естонію на Євробаченні-2020. Сьогодні прийшов час дізнатися, яку пісню Уку Сувітсе виконає на конкурсі Євробачення-2020. Детальніше – далі в матеріалі!

Естонію на конкурсі Євробачення-2020 представить Уку Сувітсе. Пісня, з якою він представлятиме країну – «What Love Is».

Відомо, що він є відомим естонським співаком, який свою кар’єру почав ще в 2004 році. У наступні роки своєї музичної творчості, він був учасником багатьох естонських конкурсів.

Наприклад, в 2010 році він взяв участь в конкурсі під назвою «Нова хвиля», де він зайняв третє місце. У 2014 році Уку брав участь у відомому естонському пародійному шоу «Твоє обличчя звучить знайомо».

Уку знімався в таких мюзиклах, як «Олівер Твіст», «Чикаго» та «Історія Вестсайду».

Більше на тему: Євробачення-2020: Литва представила свого конкурсанта

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