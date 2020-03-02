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Церковні свята у березні 2020 року: календар православних свят по днях

02.03.2020

Перший місяць весни багатий на свята. Другого березня 2020 року починається Великий піст. Читайте в нашому матеріалі перелік православних свят на березень 2020 року дням.

церковные праздники

Церковні свята в березні 2020 року:

1 березня Прощена неділя, заговини на Великий піст; день пам’яті великомученика Феодора Тирона; священномученика і чудотворця Ермогена.

2 березня початок Великого посту; день пам’яті святителя Лева папи Римського; преподобного Косми Яхромського, святого Агапіта сповідника.

3 березня день пам’яті апостолів Архипа, Філімонa і мучениці рівноапостольної Апфії; преподобного Феодора Санаксарского.

4 березня день пам’яті преподобного Лева єпископа Катанського і преподобномучеників Валаамских.

5 березня день пам’яті преподобного Тимофія в Сімволех; святителя Євстафія архієпископа Антіохійського; святкування ікони Божої Матері Козельщанської.

6 березня – день преподобного сповідника Афанасія Павлопетрійского.

7 березня день пам’яті великомученика Феодора Тирона; священномученика Полікарпа; святкування ікони Божої Матері «Різдво Пресвятої Богородиці« Сокольская».

8 березня перше і друге знайдення глави Іоанна Предтечі; святкування ікони Божої Матері Кіпрської.

9 березня день пам’яті святителя Тарасія, архієпископа Константинопольського.

10 березня день пам’яті святого Порфирія Газького; святкування ікони Божої Матері Межетскої.

11 березня день пам’яті преподобного Прокопія Декаполита, сповідника.

12 березня день пам’яті преподобного Василя Декаполіта; священномученика Арсенія.

13 березня день пам’яті преподобного Касіяна Римлянина.

14 березня день пам’яті преподобномучениці Святої Євдокії.

15 березня день пам’яті святителя Арсенія.

церковные праздники

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16 березня день пам’яті мучеників Євтропія, Клеоніка і Василіска.

17 березня день пам’яті благовірного князя Данила Московського.

18 березня день пам’яті мученика Конона Ісаврійського; набуття мощей благовірних князів Феодора Ростиславовича Чорного, Смоленського і чад його Давида і Костянтина, Ярославських чудотворців; вшанування ікони Божої Матері «Виховання».

19 березня день пам’яті мучеників 42-х у Амореї. 

20 березня день пам’яті священномучеників, в Херсонесі епіскопствовавшіх; святкування ікони Божої Матері «Споручниця грішних».

21 березня день пам’яті преподобного Феофілакта ісповедальника; святкування ікони Божої Матері «Знамення».

22 березня свято 40 мучеників Севастійських.

23 березня день пам’яті мучеників Кодрата і іже з ним.

24 березня день пам’яті святителя Софронія, патріарха Єрусалимського; святителя Євфимія, архієпископа Новгородського, чудотворця.

25 березня день пам’яті преподобного Феофана ісповедальника; святителя Григорія Двоєслова, папи Римського; преподобного Симеона Нового Богослова; святкування ікони Божої Матері Ліддської.

26 березня перенесення мощей святителя Никифора ісповідальника, патріарха Константинопольського; святкування ікони Богородиці Молдавської.

27 березня день пам’яті преподобного Венедикта Нурсійського; святителя Феогноста, митрополита Київського і всієї Русі.

28 березня день пам’яті мученика Агапія і з ним семи мучеників.

29 березня день пам’яті преподобного Іоанна Лествичника; мученика Савіна Ермопольского.

30 березня день пам’яті преподобного Олексія, чоловіка Божого; преподобного Макарія чудотворця.

31 березня день пам’яті святителя Кирила, архієпископа Єрусалимського.

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