Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу СТБ, надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.
Церковні свята у березні 2020 року: календар православних свят по днях
Перший місяць весни багатий на свята. Другого березня 2020 року починається Великий піст. Читайте в нашому матеріалі перелік православних свят на березень 2020 року дням.
Церковні свята в березні 2020 року:
1 березня – Прощена неділя, заговини на Великий піст; день пам’яті великомученика Феодора Тирона; священномученика і чудотворця Ермогена.
2 березня – початок Великого посту; день пам’яті святителя Лева папи Римського; преподобного Косми Яхромського, святого Агапіта сповідника.
3 березня – день пам’яті апостолів Архипа, Філімонa і мучениці рівноапостольної Апфії; преподобного Феодора Санаксарского.
4 березня – день пам’яті преподобного Лева єпископа Катанського і преподобномучеників Валаамских.
5 березня – день пам’яті преподобного Тимофія в Сімволех; святителя Євстафія архієпископа Антіохійського; святкування ікони Божої Матері Козельщанської.
6 березня – день преподобного сповідника Афанасія Павлопетрійского.
7 березня – день пам’яті великомученика Феодора Тирона; священномученика Полікарпа; святкування ікони Божої Матері «Різдво Пресвятої Богородиці« Сокольская».
8 березня – перше і друге знайдення глави Іоанна Предтечі; святкування ікони Божої Матері Кіпрської.
9 березня – день пам’яті святителя Тарасія, архієпископа Константинопольського.
10 березня – день пам’яті святого Порфирія Газького; святкування ікони Божої Матері Межетскої.
11 березня – день пам’яті преподобного Прокопія Декаполита, сповідника.
12 березня – день пам’яті преподобного Василя Декаполіта; священномученика Арсенія.
13 березня – день пам’яті преподобного Касіяна Римлянина.
14 березня – день пам’яті преподобномучениці Святої Євдокії.
15 березня – день пам’яті святителя Арсенія.
Більше на тему: Календар харчування у Великий піст 2020
16 березня – день пам’яті мучеників Євтропія, Клеоніка і Василіска.
17 березня – день пам’яті благовірного князя Данила Московського.
18 березня – день пам’яті мученика Конона Ісаврійського; набуття мощей благовірних князів Феодора Ростиславовича Чорного, Смоленського і чад його Давида і Костянтина, Ярославських чудотворців; вшанування ікони Божої Матері «Виховання».
19 березня – день пам’яті мучеників 42-х у Амореї.
20 березня – день пам’яті священномучеників, в Херсонесі епіскопствовавшіх; святкування ікони Божої Матері «Споручниця грішних».
21 березня – день пам’яті преподобного Феофілакта ісповедальника; святкування ікони Божої Матері «Знамення».
22 березня – свято 40 мучеників Севастійських.
23 березня – день пам’яті мучеників Кодрата і іже з ним.
24 березня – день пам’яті святителя Софронія, патріарха Єрусалимського; святителя Євфимія, архієпископа Новгородського, чудотворця.
25 березня – день пам’яті преподобного Феофана ісповедальника; святителя Григорія Двоєслова, папи Римського; преподобного Симеона Нового Богослова; святкування ікони Божої Матері Ліддської.
26 березня – перенесення мощей святителя Никифора ісповідальника, патріарха Константинопольського; святкування ікони Богородиці Молдавської.
27 березня – день пам’яті преподобного Венедикта Нурсійського; святителя Феогноста, митрополита Київського і всієї Русі.
28 березня – день пам’яті мученика Агапія і з ним семи мучеників.
29 березня – день пам’яті преподобного Іоанна Лествичника; мученика Савіна Ермопольского.
30 березня – день пам’яті преподобного Олексія, чоловіка Божого; преподобного Макарія чудотворця.
31 березня – день пам’яті святителя Кирила, архієпископа Єрусалимського.
Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ