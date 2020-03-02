Перший місяць весни багатий на свята. Другого березня 2020 року починається Великий піст. Читайте в нашому матеріалі перелік православних свят на березень 2020 року дням.

Церковні свята в березні 2020 року:

1 березня – Прощена неділя, заговини на Великий піст; день пам’яті великомученика Феодора Тирона; священномученика і чудотворця Ермогена.

2 березня – початок Великого посту; день пам’яті святителя Лева папи Римського; преподобного Косми Яхромського, святого Агапіта сповідника.

3 березня – день пам’яті апостолів Архипа, Філімонa і мучениці рівноапостольної Апфії; преподобного Феодора Санаксарского.

4 березня – день пам’яті преподобного Лева єпископа Катанського і преподобномучеників Валаамских.

5 березня – день пам’яті преподобного Тимофія в Сімволех; святителя Євстафія архієпископа Антіохійського; святкування ікони Божої Матері Козельщанської.

6 березня – день преподобного сповідника Афанасія Павлопетрійского.

7 березня – день пам’яті великомученика Феодора Тирона; священномученика Полікарпа; святкування ікони Божої Матері «Різдво Пресвятої Богородиці« Сокольская».

8 березня – перше і друге знайдення глави Іоанна Предтечі; святкування ікони Божої Матері Кіпрської.

9 березня – день пам’яті святителя Тарасія, архієпископа Константинопольського.

10 березня – день пам’яті святого Порфирія Газького; святкування ікони Божої Матері Межетскої.

11 березня – день пам’яті преподобного Прокопія Декаполита, сповідника.

12 березня – день пам’яті преподобного Василя Декаполіта; священномученика Арсенія.

13 березня – день пам’яті преподобного Касіяна Римлянина.

14 березня – день пам’яті преподобномучениці Святої Євдокії.

15 березня – день пам’яті святителя Арсенія.

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16 березня – день пам’яті мучеників Євтропія, Клеоніка і Василіска.

17 березня – день пам’яті благовірного князя Данила Московського.

18 березня – день пам’яті мученика Конона Ісаврійського; набуття мощей благовірних князів Феодора Ростиславовича Чорного, Смоленського і чад його Давида і Костянтина, Ярославських чудотворців; вшанування ікони Божої Матері «Виховання».

19 березня – день пам’яті мучеників 42-х у Амореї.

20 березня – день пам’яті священномучеників, в Херсонесі епіскопствовавшіх; святкування ікони Божої Матері «Споручниця грішних».

21 березня – день пам’яті преподобного Феофілакта ісповедальника; святкування ікони Божої Матері «Знамення».

22 березня – свято 40 мучеників Севастійських.

23 березня – день пам’яті мучеників Кодрата і іже з ним.

24 березня – день пам’яті святителя Софронія, патріарха Єрусалимського; святителя Євфимія, архієпископа Новгородського, чудотворця.

25 березня – день пам’яті преподобного Феофана ісповедальника; святителя Григорія Двоєслова, папи Римського; преподобного Симеона Нового Богослова; святкування ікони Божої Матері Ліддської.

26 березня – перенесення мощей святителя Никифора ісповідальника, патріарха Константинопольського; святкування ікони Богородиці Молдавської.

27 березня – день пам’яті преподобного Венедикта Нурсійського; святителя Феогноста, митрополита Київського і всієї Русі.

28 березня – день пам’яті мученика Агапія і з ним семи мучеників.

29 березня – день пам’яті преподобного Іоанна Лествичника; мученика Савіна Ермопольского.

30 березня – день пам’яті преподобного Олексія, чоловіка Божого; преподобного Макарія чудотворця.

31 березня – день пам’яті святителя Кирила, архієпископа Єрусалимського.

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