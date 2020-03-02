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«Таємниці ДНК»: які результати покаже тест ДНК у 2 випуску 2 сезону?

02.03.2020

Уже завтра, 3 березня, глядачів шокує нова історія 2 сезону ток-шоу «Таємниці ДНК». У 2 випуску в студії будуть з’ясовувати, чи справді у 25-річної Бібі є біологічні родичі в Україні? Все своє життя вона прожила в Нідерландах, а в 9 років дізналася, що звуть її Олександра. Проєкт — єдина можливість почути правду про своє коріння. Не пропустіть завтра о 22:45 2 випуск «Таємниці ДНК».

татьяна высоцкая

У 2 випуску «Таємниці ДНК» ви дізнаєтеся:

  • Як дівчина дізналася, що вона родом з України?
  • Скільки зусиль доклала команда «Таємниці ДНК», щоб відшукати кровних родичів Олександри?
  • Чи вдасться знайти біологічних батьків, братів чи сестер?
  • І що покажуть тести ДНК?

Більше на тему: В студії у капцях: Тетяна Висоцька відверто про зйомки «Таємниці ДНК»

Це не можна пропустити! Вмикайте телеканал СТБ завтра, 3 березня, о 22:45 і дізнайтеся розв’язку історії.

Video: «Таємниці ДНК»: які результати покаже тест ДНК у 2 випуску 2 сезону?

3 березня 2020 дивіться онлайн прем'єру Таємниці ДНК 2 випуск 2 сезону. Чим здивує 2 випуск Таємниці ДНК від 03.03.2020 - дивіться в анонсі

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