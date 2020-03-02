2 березня о 20:00 на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра 12-серійного проєкту «Спіймати Кайдаша». Це нове прочитання повісті Івана Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я». У перших серіях глядачі познайомляться з героями серіалу. Детальніше читайте в матеріалі.

У 1 і 2 серіях серіалу «Спіймати Кайдаша» ви дізнаєтеся:

Хто таємно закоханий у Карпа?

Чому Кайдашиха проти весілля Карпа з Мотрею?

Що змусило Таню піти на самогубство?

Чому весілля Карпа й Мотрі закінчилася скандалом?

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Дізнайтеся всі подробиці в 1 і 2 серіях від 02.03.2020

Video: «Спіймати Кайдаша»: чим зацікавлять 1 і 2 серії від 02.03.2020 Серіал Спіймати Кайдаша - 1 і 2 серії на сайті СТБ вже 02.03.2020. Про що сюжет першої та другої серії фільму Спіймати Кайдаша читайте в анонсі

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