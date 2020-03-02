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«Сліпа»: чим зацікавлять 9 і 10 випуски від 02.03.2020

02.03.2020

Сьогодні, 02.03.2020, о 18:00 в ефір телеканалу СТБ вийдуть 9 і 10 випуски проєкту, заснованого на реальних історіях людей, — «Сліпа». Це історія про ясновидицю бабусю Любу, яка допомагає людям, що опинилися в складній життєвій ситуації. Детальніше читайте в матеріалі.

слепая

У 9 випуску проєкту «Сліпа» по допомогу до бабусі Люби звернулася Валентина Мартинюк. Жінка нещодавно поховала єдиного сина й намагалася знайти винного в його смерті. Однак яке ж було її здивування, коли вона дізналася, що син покінчив життя самогубством з її вини…

У 10 випуску проєкту «Сліпа» до бабусі Люби звернулася молода дівчина Вероніка. Вона вже три роки намагається завагітніти від свого чоловіка, але нічого не виходить. Лікарі не могли пояснити, в чому проблема. Однак Сліпа сказала, що винен її чоловік, адже три роки тому через нього померла вагітна жінка.

Дізнайтеся всі подробиці в 9 і 10 випусках від 02.03.2020.

Video: «Сліпа»: чим зацікавлять 9 і 10 випуски від 02.03.2020

2 березня дивіться онлайн прем'єру Сліпа 9 і 10 випуски. Чим здивують 9 і 10 випуски Сліпа від 02.03.2020 - дивіться в анонсі

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