Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу СТБ, надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.
«Сліпа»: чим зацікавлять 9 і 10 випуски від 02.03.2020
Сьогодні, 02.03.2020, о 18:00 в ефір телеканалу СТБ вийдуть 9 і 10 випуски проєкту, заснованого на реальних історіях людей, — «Сліпа». Це історія про ясновидицю бабусю Любу, яка допомагає людям, що опинилися в складній життєвій ситуації. Детальніше читайте в матеріалі.
У 9 випуску проєкту «Сліпа» по допомогу до бабусі Люби звернулася Валентина Мартинюк. Жінка нещодавно поховала єдиного сина й намагалася знайти винного в його смерті. Однак яке ж було її здивування, коли вона дізналася, що син покінчив життя самогубством з її вини…
У 10 випуску проєкту «Сліпа» до бабусі Люби звернулася молода дівчина Вероніка. Вона вже три роки намагається завагітніти від свого чоловіка, але нічого не виходить. Лікарі не могли пояснити, в чому проблема. Однак Сліпа сказала, що винен її чоловік, адже три роки тому через нього померла вагітна жінка.
Дізнайтеся всі подробиці в 9 і 10 випусках від 02.03.2020.
Video: «Сліпа»: чим зацікавлять 9 і 10 випуски від 02.03.20202 березня дивіться онлайн прем'єру Сліпа 9 і 10 випуски. Чим здивують 9 і 10 випуски Сліпа від 02.03.2020 - дивіться в анонсі
Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ