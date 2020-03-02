2 березня в ефірі телеканалу СТБ вийшов 9 випуск проєкту, заснованого на реальних історіях людей, — «Сліпа». Чи змогла бабуся Люба допомогти Валентині Мартинюк? Жінка нещодавно поховала єдиного сина й намагалася знайти винного. Однак вона ще не знала, що в його смерті винна сама. Детальніше читайте в матеріалі.

Серіал Сліпа 1 сезон – 9 серія дивитись онлайн

Валентина Мартинюк нещодавно поховала єдиного сина. Він покінчив життя самогубством. Але мати не хотіла в це вірити й вирішила піти до бабусі, щоб дізнатися чи дійсно Ярослав сам наклав на себе руки. Однак Сліпа попросила не шукати винних і заспокоїтися. Жінка, звичайно ж, не послухала поради й пішла до колишньої дівчини свого сина, яку запідозрила у зраді.

Жінка вдруге пішла до бабусі Люби за допомогою. Сліпа розповіла їй правду: в смерті її сина Ярослава винна сама Валентина. Це розплата за те, що в юності вона приворожила його батька. І тепер для того, щоб зняти прокляття, жінка повинна розплатитися своїм життям.

Чи зможе Валентина піти на такий крок і врятувати життя своему майбутньому онукові? Дивіться всі подробиці у випуску.

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Video: «Сліпа» 9 випуск: Смерть, як розплата за любовний приворот Сліпа: в 9 випуску ви дізналися, чому не можна робити любовний приворот і яка рамплата чекає того, хто його зробив. Як допомогла жінці Сліпа в 9 випуску від 02.03.2020

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