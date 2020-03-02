2 березня в ефірі телеканалу СТБ вийшов 10 випуск проєкту «Сліпа», заснованого на реальних історіях людей. Чи зможе бабуся Люба допомогти Вероніці Кириленко? Дівчина протягом трьох років намагається завагітніти, але у неї все ніяк не виходить. Детальніше читайте в матеріалі.

Дивіться онлайн серіал Сліпа – 10 серія

Вероніка відчайдушно мріяла про дитину, і майже три роки не могла завагітніти. Обстеження не виявили ні в неї, ні у чоловіка патології. Однак сварки в їхній родині почастішали. Останньою краплею стало розбите дзеркало. Жінка дуже злякалася і поспішила за допомогою до бабусі. Сліпа запевнила Вероніку, що вона повністю здорова, а дітей немає з вини чоловіка. Три роки тому через нього померла вагітна жінка. Саме тому в них не виходить завести дітей ‒ це розплата за минулі гріхи.

Щоб все виправити, Павло повинен вибачитися перед чоловіком і дитиною загиблої. Однак хлопець і чути нічого не хоче про це. І вважає свою дружину божевільною. Чи вдасться Вероніці спокутувати гріх чоловіка і чи зможе вона здійснити свою мрію і стати мамою? Всі подробиці дивіться у випуску.

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Video: «Сліпа» 10 випуск: чи допомогла бабуся Люба жінці, яка не могла завагітніти протягом трьох років Сліпа: в 10 випуску ви дізналися, чи допомогла бабуся Люба дівчині, яка не могла завагітніти протягом трьох років в 10 випуску від 02.03.2020

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