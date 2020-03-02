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Гороскоп на 3 березня 2020 року

02.03.2020

Гороскоп на 3 березня 2020 року принесе вам багато корисної інформації. Кому потрібно проявити обережність, а хто повинен зачаїтися і не розпускати плітки? Читайте гороскоп від екстрасенсів СТБ в матеріалі.

гороскоп

Овен

Чудовий день для гармонійних подружніх стосунків. Вам давно пора поговорити зі своєю половинкою. У вас є деякі проблеми. Потрібно це виправити.

Телець

Непростий день. Ви можете по дурості наробити багато помилок. Навчіться поспішати повільно. Не метушіться.

Близнюки

Ви трохи втомилися. І хоча до відпустки ще далеко, ваші сили закінчуються. Спробуйте зупинитися і трохи озирнутися. Ви не можете зробити все. Почніть із найважливішого.

Рак

Ви занадто різкі. Це може призвести до небажаних конфліктів на роботі і вдома. У важку хвилину краще піти від сварки і залишити рішення питання на потім.

Лев

Ви всі в роботі. Домашні клопоти теж вас поглинули. Через це ви злегка роздратовані. Намагайтеся тримати себе в руках і не зриватися на близьких.

Діва

У вашому житті прийшов складний період. Запасіться терпінням. Вам потрібно вирішити багато завдань. Але не все вийде відразу

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Терези

Ви в передчутті приємних подій. Однак ваша поведінка трохи дратує оточуючих. Не варто кричати про своє щастя і хвалитися. Будьте скромнішими.

Скорпіон

Ви поглинені роботою. Однак будьте обережні. Лестощі і підлабузництво відразу зчитують колеги. Це може дратувати.

Стрілець

Намагайтеся триматися подалі від інтриг і пліток. Це не принесе вам користі, але додасть ворогів. Будьте тихіші й розумніші. Не лізьте в розборки.

Козеріг

Ваше щастя не за горами. Самотні Козероги швидше за все зустрінуть свою половинку. Ура, прийшов ваш час радіти життю.

Водолій

Чудовий день. Ви сповнені сил і надій. Однак будьте обережні. І не заздріть успіху інших. Це може зіграти з вами злий жарт.

Риби

День обіцяє бути вельми позитивним. Однак не турбуйтеся, якщо все піде не так, як вам треба.

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